日本首相高市早苗近日一席「台灣有事」論引發中日關係緊張，除傳出大批中國遊客取消赴日旅遊行程，中國甚至暫停從日本進口水產。對此，前立委蔡正元22日指出，日本去挑釁中國大陸，這是哪裡來的膽識？隨著中國不斷加大壓力，高市早苗在任期內就好好地各自安好吧！蔡正元日前上《中天辣晚報》表示，高市早苗講了這些話，就等於是讓日本沒有任何機會成為安理會的常任理事國，日本為了高市早苗一句話，就把努力多年的夢，也搞破滅了。蔡正元強調，日本去挑挑北韓、南韓，大概沒什麼事，但是去挑釁中國，俄羅斯當然會嗆聲，所以中國大陸也不客氣的搬出《聯合國憲章》第107條，這是敵國條款，打日本是不需要安理會同意的。蔡正元更狠批，日本是哪裡來的膽識？高市早苗做這件事，如果沒有做很好的修補，這些都是夢。而且中國不斷加大壓力，也沒有退的空間，高市早苗在任期內就好好地各自安好吧！