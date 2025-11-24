我是廣告 請繼續往下閱讀

蕭薔每年都會發行慈善年曆，至今已經30歲年，為了迎接2026年，蕭薔到澳門取景，擁有22寸小蠻腰的她，內臟脂肪更只有1，穿上瑜珈服展現絕美身段，還有一張穿著開高岔的禮服，大腿根部全露，腰間還挖洞，相當性感。蕭薔的慈善年曆已經30年了，她回憶初版是在1996年，自2000年起正式開始義賣，每一年的發行都是全新挑戰，但因為是做公益，讓她感受到滿滿的踏實與喜悅，對於馬年的詮釋，蕭薔開心表示：「丙午馬年代表力量、勇敢、積極，彤是赤紅色給人熱情、鮮明的印象，也是美麗、光明的象徵，以此作為演繹，創作拍攝過程被繽紛色彩圍繞，造型陽光奔放，心情興奮且愉悅」。這次因應馬年驛馬星動，還特地到澳門取景，內外景交錯，加上紅色、金色、翡翠綠、黃色等大量明豔色的呈現，配合蕭薔高難度的瑜伽動作，展現出絕美畫面，而年曆中不可或缺的還有書法，這次書法有王勃名作「滕王閣序」，全篇約773字，曾創造出40個成語37個典故，其中「落霞與孤鶩齊飛，秋水共長天一色」是最著名的句子之一。蕭薔也分享這一年的自己，生活中充滿了工作旅行，「自己多年熟悉的事物，多年的友情，一直維持著自己的初衷和喜歡這樣的生活方式，日日都說好日。」她曾經到過瑞士、紐西蘭、法國、日本、香港、新疆等地工作，最難忘廣西的竹海。珍世美學慈善年曆是1996年初版印製，2000年起正式參與義賣， 30年來所捐助單位逾百，珍世美學慈善基金會在2021捐助新冠疫情，助學台灣偏鄉學童、佛光山均頭教育機構、四川貧童，物援河南大水，及對歷史文化藝術類的捐贈（鑄佛像、建廟等），同時也送出600份護膚品呵護醫護人員。