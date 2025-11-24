我是廣告 請繼續往下閱讀

▲子瑜（中）帶TWICE來台開唱！竟撞臉年輕白冰冰 41年前仙氣美照瘋傳。（圖／白冰冰（白雪嬅）FB、子瑜IG@thinkaboutzu）

▲TWICE出道10年首度來台開唱，掀起熱潮。（圖／讀者提供）

TWICE 首度回台灣舉辦大型演唱會，讓子瑜返鄉的畫面迅速席捲全台與海外社群，就在粉絲沉浸於這2天的感動時，有網友翻出白冰冰41多年前的清純照片，發現她與子瑜神韻意外相似，引發大批網友熱烈討論，白冰冰得知後，也在昨（23）日深夜透過臉書作出回應，語氣真誠又帶點幽默，迅速成為另一波話題。白冰冰表示，這幾天陸續有粉絲在她臉書留言「根本撞臉子瑜」、「冰冰姐年輕時好仙」，她看到後又驚訝又害羞，她以一貫爽朗語氣回應：「被說像子瑜，真是過獎過到天邊去了！」她雖然感到榮幸，但也忍不住自嘲，直說年輕時的自己帶著濃濃土氣：「哪比得上子瑜那種天生的巨星質感！」她的反應不僅獲得粉絲大讚，更讓整起撞臉話題添上暖心色彩。白冰冰坦言認真比對照片後，她深深覺得子瑜的美是經過練習生體系磨練後的結晶，不只五官亮眼，更擁有舞台上自然散發的明星氣場，反觀自己當年剛出道時，依舊留著純樸表情，從鄉村一路打拚到台前：「那種又土又生嫩的感覺怎麼遮也遮不住！」她甚至笑說：「如果真有像，那應該是子瑜像更會打扮的我啦！」語氣輕鬆卻誠懇，讓不少粉絲直呼可愛。對於2人被放在一起比較，白冰冰反倒談起自己的演藝路，她提到自己當年孤身赴日本接受訓練，因壓力與孤獨而無法堅持到底，返台後的人生更遭逢許多坎坷，而看到子瑜一路從海外練習生熬成世界級偶像，她感慨道：「我就是不如子瑜的韌性。」她說，看見子瑜如今能帶著團員站上家鄉舞台不只是驕傲，也讓她替這位後輩感到真心佩服。白冰冰最後表示子瑜多年努力終於綻放巨星光芒，她衷心期盼 TWICE 能持續在世界舞台上發光發熱，此外她不忘感謝網友對她舊照的讚美，笑說自己平常不太修邊幅，現在看來「出門前可能要多整理一下，不然對不起大家的盛讚。」這段帶笑意的回應，也讓網友留言直呼：「冰冰姐真的是最真實、最可愛的前輩。」