前民進黨立委陳歐珀於擔任立委期間，涉嫌利用職權收業者賄賂、詐領助理費、侵占公益款項等，不法金額高達874萬8092元。台北地檢署8月底以《貪污治罪條例》、《洗錢防制法》等5罪起訴起訴，求刑24年2月。而因涉貪案遭到羈押至今的陳歐珀，今（24日）台北地院提訊，裁定500萬元交保，限制住居、限制出海出境，並接受科技監控。陳歐珀涉嫌長期接受聯興國際物流公司每月5萬元的「顧問費」，利用其立委身分替該公司在政策上提供協助，包括要求降低港區碼頭租金、爭取疫情期間的紓困補貼以及推動有利業者的商港法修法。檢方調查，陳歐珀身為交通委員會成員，同時也接受租賃車業者及租車品保協會的賄賂，藉此阻擋交通部推動《汽車運輸管理規則》修正案，相關金流還被偽裝成「勁宜蘭發展協會」的捐款。此外，他更被爆浮報立法院助理薪資，將多報的費用提領作為辦公室零用金使用。陳歐珀涉收受463萬5922元賄款，並詐領助理費411萬2170元，合計不法金額達874萬8092元。檢方分別就收賄、詐領與其他犯行求處8年、7年2月及7年6月等刑度，洗錢部分則建議判處1年及6個月，總刑期加總為24年2個月。案件同時牽涉陳歐珀妻子徐慧諭，遭求刑8年8個月；特別顧問洪文宗則被求刑7年。另有6名助理因坦承協助詐領且未獲取不法所得，檢方請求法院從輕量刑並宣告緩刑。