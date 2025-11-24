我是廣告 請繼續往下閱讀

國防部花費逾6千萬總成本印製、發放的《台灣全民安全指引》日前展開家戶普發作業；對此，前立委邱毅今（24）日分析總統賴清德的盤算，直言「比起我所逮著的陳水扁，比起我所攻擊的蔡英文，已經高明了許多」。邱毅今日在臉書發文表示，澤連斯基不想停戰，要戰到最後一兵一卒，「但現實環境下可能嗎？川普丟出的28點和平協議，是要烏克蘭割地求和。看起來很屈辱，但澤連斯基有不接受的底氣嗎？年輕人都打光了，整個烏克蘭斷垣殘壁，沒有美國的軍援，這仗怎麼打的下去？」邱毅指出，何況澤連斯基借機發國難財，貪污了多少錢，早已紙包不住火。試想澤連斯基若放下私心，在三年多前就接受土耳其的停戰協議，甚至更早前的明斯克協議。不要倚美欺負烏東的俄裔人民，不要挑起俄烏戰爭，不要痴心妄想加入北約，不要在國內搞納粹化，這些不要做的都不要做，烏克蘭人民早過著和平快樂富足的生活，那有今天陷入國破家亡的淒慘景況？邱毅續指，「一定很多人說我在影射台灣，是的，我是想到台灣。今日烏克蘭，明日台灣，看到賴清德用第二預備金印的小冊子，就知道他已準備走上烏克蘭的老路。」邱毅分析，「站在賴清德的盤算，任期最多八年，何況連任的可能性不大，把握住這四年能撈盡量撈。最好的撈錢方法，不就是販賣戰爭恐懼嗎？」邱毅直言，「在戰爭的焦慮下，誰敢質疑，誰敢批評，誰就是賣台，誰就是中共同路人；事實上這種貪汚歛財的手法，比起我所逮著的陳水扁，比起我所攻擊的蔡英文，已經高明了許多，問題是民眾看得清這個形勢嗎？」貼文一出，網友們紛紛留言表示，「台灣不是烏克蘭，俄烏打了三年，中台最多三個月」、「還好靠著烏克蘭讓一些『比較』沒有那麼笨的人看懂國際政治的險惡」、「就為了這一個人，大家老命都陪上了」、「應該是打不起來，都鳥獸散了」、「恐懼轉換成金錢」。