▲日本大咖戲劇巨星片岡龜藏遭遇火災離世。（圖／翻攝自NNN）

火勢延燒2小時才受控 3樓房間被燒成焦黑

4歲登台、60年戲齡 片岡龜藏在歌舞伎界地位崇高

原訂下月於京都演出 戲劇界哀悼痛失一顆巨星

日本東京足立區今（24）日清晨發生一起致命火警，一棟兼具住宅與小型甜點工房的3層建築突然起火。事發當時64歲的資深歌舞伎表演者片岡龜藏（本名片岡二郎）正拜訪住在3樓的熟人，卻因濃煙嗆傷倒地，緊急送醫後仍宣告不治，疑似因一氧化碳中毒身亡。消息傳出後，不少戲劇界人士深感震驚。根據日本媒體報導，附近住戶在清晨4時許發現建物竄出濃煙，立即通報消防與警方。消防隊趕抵現場後火勢猛烈，花費約2個小時才完全撲滅，3樓房間約30平方公尺遭火舌吞噬，幾乎被燒成廢墟。事發地點位於竹之塚站北方約1公里的安靜住宅區，平日人流不多，此次事故讓周邊居民都備感不安。警方指出，火警發生時片岡龜藏正準備探視住在3樓的60多歲男性，2人疑似在火勢蔓延前短暫交談。該名男性也因火勢受傷，目前仍在醫院接受治療，所幸生命跡象穩定。至於火災原因仍待調查，警方表示目前尚未排除「電器意外」、「人為因素」等各種可能性，預計將進一步鑑識現場殘留物與電線配置。片岡龜藏為日本歌舞伎界的重要人物之一，出生於傳統戲劇世家，是五代目片岡市藏的次子，他僅4歲便首次踏上舞台，展現出驚人的表演天份，並在1969年正式襲名為「第4代片岡龜藏」，他的演出領域廣泛，無論武生、女形或個性角色皆難不倒他，被視為技藝紮實、變化多端的表演者，在日本傳統藝術圈享有極高評價。根據官方行程，片岡龜藏原訂下月仍有多場舞台演出，包括京都的公演安排，然而如今卻因意外離世，使整個歌舞伎界深感惋惜。許多同行與戲迷在社群留下追悼訊息，表示片岡龜藏一生投入傳統表演藝術，對後輩更是提攜有加，遺憾他的舞台人生因火災劃下句點。相關單位目前也正替他的家人處理善後事宜。