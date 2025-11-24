我是廣告 請繼續往下閱讀

▲女老師沒回答記者問題，身旁律師代答二審仍做無罪答辯。（圖／記者劉松霖攝）

5年前桃園一名小學六年級男學生，遭女班導以「補功課」為由叫進休息室發生性關係，女老師因此懷孕生子，但她的踰矩行為不只這次，檢警追查，她從2020年2月到6月總計做了9次，一審以妨害性自主罪判刑17年6個月，今天下午二審開庭，女老師戴黑帽、墨鏡、黑色口罩，再搭一件相當醒目的桃紅色外套現身，記者問她：「是否覺得17年6月判太重？」、「會懷孕是小六男學生逼迫的嗎？」、「其他8次都是男學生自己想像出來是不是？」，她一路沉默，倒是辯護律師幫她說了一句「我們二審還做無罪答辯」。本案在前年（2023）11月一審判刑，上訴後大約半年開一次庭，女老師上次出庭是今年4月，距今已超過7個月。女老師是男學生五、六年級的班導，她在一審期間表示，在男學生六年級上學期的期末「應該算是有交往」，還說男學生有給承諾、希望「我當他的女朋友」，會稱呼她「老婆」。依據一審判決，女老師與小六生2020年寒假到6月共有9次性行為，都在下課或午休期間，第一次是把學生叫到校內休息室發生的，女老師明知男童未滿14歲，其中幾次男童也拒絕她，仍違反男童意願強來。女老師在2021年生下兒子，讓男學生剛上國中就當爸爸。男學生父親知情後提告，女老師卻辯稱會懷孕是因為男學生強迫她，其他8次根本沒發生，是男學生說謊。桃園地院不採信女老師辯詞，批評女老師不足以為人師表，破壞男童身心健全和人格發展，更造成家長不信任學校教育，認定女老師犯下2次對未滿14歲男子強制性交罪、7次對未滿14歲男子性交罪，判處17年6月。