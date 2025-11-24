我是廣告 請繼續往下閱讀

匯流新聞網 21 日公布「2026 新北市長選情評估」最新民調，結果顯示，民眾黨主席黃國昌在與藍綠多位潛在人選的對比中皆呈現落後態勢——無論對上國民黨的李四川、劉和然，或民進黨的蘇巧慧，支持度均不具優勢。而在民眾黨支持者中，也有 57.6% 受訪者表示「不欣賞黃國昌」。對此，民進黨台北市議員洪健益認為，結果顯示先前外界流傳的部分支持度說法與實際民調並不相符。洪健益在政論節目《前進新台灣》中表示，從這份民調來看，黃國昌在民眾黨內部爭取新北市長提名的支持度並不高。他質疑：「黃國昌難道沒有做過民調嗎？一定有，但他先前多次提到的數據顯示領先或平盤，與目前公開民調的結果並不一致。」洪進一步指出，黃國昌過去多次提到自己「民調領先」，但未公布詳細數據，「而從目前資料來看，相關說法似乎與最新民調有落差。」他並認為，此情況也可能讓外界對藍白之間談合作時的話語基礎產生不同解讀。他分析，黃國昌的政治目標之一，是希望藉由選戰布局提高曝光度，並吸引民眾黨更多參選人加入競逐。然而從此次民調結果來看，其在新北市的支持度不如部分其他潛在人選，未來選戰發展仍需觀察。洪健益表示，該份民調也可能使國民黨在與民眾黨的互動中更具主導空間，「若談『小雞』合作或許可談，但以新北作為主要籌碼的可能性相對有限。」他認為，民調將影響雙方後續布局。他最後補充，公開民調是外界判斷選情的重要參考，其結果顯示的支持度變化，將持續影響政黨間的合作與提名策略。