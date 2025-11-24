我是廣告 請繼續往下閱讀

近期因AI與通用型伺服器需求暢旺，DRAM與NAND記憶體價格大幅攀升，法人指出，持續看好明年伺服器出貨量加速成長，AI伺服器需求強勁，不過，因記憶體價格持續上漲，多數PC與手機品牌將提高產品售價，轉嫁部份成本給消費者，法人估2026年全球PC（電腦）、手機出貨量恐年減2%。凱基投顧發布2026年IT裝置出貨量研究報告指出，持續看好明年伺服器出貨量加速成長，AI伺服器需求強勁，動能來自部份美系CSP（雲端服務供應商）業者通用伺服器需求續升，但反映記憶體價格上漲造成的不利影響，下修PC與智慧型手機預估出貨量。凱基投顧表示，根據通路調查，2026年不僅AI伺服器需求強勁，部份美國CSP，尤其微軟與亞馬遜通用伺服器需求明顯升溫，但不同的策略使近年CSP伺服器需求增幅各異，其他美系及中系CSP年增個位數、品牌廠衰退，因此預估通用型伺服器的出貨量2025年年增3%、2026年年增10%，同期AI伺服器出貨持續大幅年增70-80%；綜合上述評估，預期全球伺服器總出貨量2025年年增7%、2026年年增16%。然而，隨著記憶體價格持續上漲，凱基投顧預期2026年PC與智慧型手機記憶體成本將年增超過50至60%，多數品牌將提高產品售價，轉嫁部份成本給消費者，降低對獲利率的負面影響，但此將不利2026年終端需求，凱基投顧下修2026年全球PC出貨量預估至年減2%，反映消費PC與Chromebook需求受影響。2026年全球智慧手機出貨量也預估年減2%，而中低階機種受衝擊程度將超越如iPhone等高階機種，因高階機種比重較高且已與供應商簽訂長約，成本壓力較中低階機種輕。針對明年電子硬體產業投資建議，預期微軟與亞馬遜的需求暢旺，凱基投顧看好明年通用伺服器、AI伺服器相關概念股將受惠，但PC品牌業者方面，預估獲利率與出貨量均將遭到壓縮，而PC和智慧型手機業務佔比較高的業者，要達成2026年獲利成長的難度較高，蘋果供應鏈2026年需求則較穩定。