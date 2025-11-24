我是廣告 請繼續往下閱讀

▲達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭分享一個特殊案例，上班族騎摩托車時，戴上全罩式安全帽，蜜蜂還是從極小的空隙中鑽入，並刺傷眼睛。（圖／達特楊眼科聯盟提供）

昆蟲侵入眼睛時有所聞，常見的多是蚊蟲之類的小昆蟲，蜜蜂等稍大型的昆蟲比較少見。達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭分享近期發生的一個特殊案例，上班族江小姐，因社交禮貌，上班通常穿著亮麗鮮豔，也常噴灑香水，日前騎摩托車時，戴上全罩式安全帽，蜜蜂還是從極小的空隙中鑽入，並刺傷眼睛。一個月前江小姐突然因右眼疼痛，緊急就醫。她指出，剛下班時，騎摩托車覺得有灰塵跑進全罩式安全帽，原本不以為意，但不到一分鐘，右上眼皮覺得刺痛且睜不開眼，她立刻停車照鏡子發覺右眼皮腫起來，拿下安全帽後，發現有兩隻死掉的蜜蜂卡在安全帽內。達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭表示，江小姐到眼科檢查時，右上眼瞼嚴重水腫與下垂，最佳視力僅剩下0.7，眼球上下左右轉動都有問題，檢查時發現有蜂刺卡在眼皮，初步診斷為「眼眶前蜂窩性組織炎」。除了立刻將蜂刺取出，並給予口服抗生素、利尿劑與止痛藥，配合眼藥水與藥膏塗抹角膜與眼皮，事發第5天後，毒素已消退，江小姐眼睛能夠自行睜開，最佳視力也回到1.0。執行長洪啟庭表示，每年約有10萬的人被蜜蜂扎傷，因而急診就醫。由於蜜蜂的螫針尖端有倒鉤，一旦刺進皮膚後，容易卡住，螫針連著毒囊都留在皮膚中，同時蜜蜂雖然會死去，仍不斷釋出毒素，導致局部紅腫、疼痛。如未將毒刺移除，嚴重的併發症可能發生。蜜蜂很少主動攻擊人類，除非靠近其巢穴、或人類本身塗有香水。 夏末至秋季，是被蜜蜂攻擊的最高峰。洪啟庭說，文獻指出蜜蜂侵入眼睛有時是發生在騎乘摩托車，因加速度關係，蜜蜂來不及閃躲就直接撞擊眼睛，本案例是先撞到安全帽上。正常有安全帽，應該可以保護，研判可能江小姐太香了，兩隻蜜蜂還是經由安全帽的通風孔進入罩內，慢慢爬到右眼皮上。所以個案一開始以為是灰塵，之後忽然有刺痛，她才迅速就醫。洪啟庭提醒，戴安全帽騎車，一旦有異物進入安全帽內，最好立刻靠邊停車，確定是甚麼東西。懷疑是小沙粒或蚊子，切勿大力揉眼，可閉眼讓淚水自然流出，若無效或是奇怪的昆蟲或蜜蜂時，應該立即就醫。另外蜜蜂討厭黑色與深棕色，然而牠們是色盲，看不見紅色，在其眼中，鮮豔的紅色就像是黑色，所以到戶外蜜蜂多的區域，避免穿著深紅色衣物。