2025 臺北網紅節熱鬧登場，台灣超人氣植物蛋白品牌 THE VEGAN 樂維根植物優蛋白 今年以「#BETTERHEALTHBETTERYOU #成為更好的自己」為主題重磅參展，并邀請年度品牌代言人 小豬黃沐妍 現身站台，吸引大批粉絲與路過民眾圍觀，活動現場歡呼聲不斷，人氣指數直線攀升。小豬一登場便以招牌笑容向粉絲打招呼，手拿樂維根立牌與現場觀眾合照，不少粉絲更帶著全家大小一起前來支持，場面溫馨又盛大。樂維根可愛吉祥物同步亮相，活動中更是帶領樂維根校園大使代表驚喜獻跳樂維根品牌歌曲《LA LA LA 樂維根》逗趣舞步讓大小朋友搶著拍照，攤位瞬間成為活動最熱打卡點。活動中，小豬坦言因拍戲與工作行程滿檔，補充高品質蛋白質對她來說相當重要。她笑說：「我真的每天都喝樂維根。喝起來清爽、不卡喉，而且口味超好喝，完全是我日常的小幸福。」一句話立刻引起現場粉絲點頭共鳴，不少人直接在攤位試飲、詢問口味。現場更安排粉絲 QA、小遊戲、打卡贈禮等環節，小豬與觀眾互動零距離，讓氣氛再度推向高峰。樂維根於攤位準備多款主打產品，經典植物蛋白、以及樂維根超熱銷的豆皮餅乾、大豆高纖蛋白棒，吸引大量民眾排隊體驗。許多首次品嚐的參加者驚呼：「完全不像一般乳清蛋白粉的味道，真的很順口！」、「夏天喝超清爽，沒想到植物蛋白也可以這麼順口好喝。」品牌也貼心準備小禮物、品牌吉祥物-豆豆尼限定周邊禮品與互動拍照區，不少網紅與樂維根校園大使也特地前來拍攝素材，讓樂維根攤位成為當天曝光度超高的活動亮點。活動最後，小豬與粉絲大合照為活動畫下最暖心的結尾。許多粉絲也表示期待下一次與樂維根及小豬的見面機會。THE VEGAN 樂維根根據國人生活型態共推出4款植物蛋白系列 『經典植物優蛋白』、『高纖植物優蛋白』、『高鈣植物優蛋白』、『極致植物優蛋白』，讓你輕鬆一站購齊全家人所需營養。樂維根抱持「純素、簡單成分、營養補給不負擔」的產品理念，並計劃推出更多適合日常飲用的植物蛋白飲品、高蛋白產品。透過此次網紅節活動，希望讓更多人認識到樂維根植物蛋白，不僅營養滿分、口味豐富即使沒運動的人也可以放心喝，補充每日攝取不足的蛋白質，是一種更友善、更貼近現代人需求的飲食新選擇。