富邦金今（24）日舉行第三季法說會，前10月EPS達7.51元，穩居金控第一，股東權益報酬率為12.8%。壽險、銀行、產險表現優異，唯獨證券年減6%。好成績領先表現股價，股價今日大漲3.72%，收在92元。富邦金前9月稅後淨利909.1億元，每股盈餘6.23元，稅後淨利、每股盈餘為金控業榜首；10月自結稅後淨利179.2億元，累計前10月稅後淨利1088.4億元、每股盈餘7.51元，雙雙續居金控業之冠。旗下富邦人壽前9月稅後淨利位居市場第一；台北富邦銀行前9月稅後淨利續創歷年同期新高；富邦證券重要業務市場排名維持前三大；富邦產險稅後淨利年增48.6%。截至9月底，富邦金控總資產逾12.4兆元、年成長5%，淨值9434億元，普通股每股淨值達62.02元。資產報酬率（ROA）與股東權益報酬率（ROE）分別為0.99%與12.80%。富邦人壽前9月稅後淨利478.4億元，居業界第一。前9月適時實現股票資本利得，國內、外股票報酬率均超越大盤指數；現金維持相對較高水位，將視市況動態調整資產配置。截至29月底，富邦人壽淨值比約11.4%，RBC約400%。北富銀前9月稅後淨利291.7億元，年增16.2%，續創歷年同期新高。整體淨收益年增11%，其中，利息淨收益年增11.5%，反映存放款規模成長及淨利差提升；財管及信用卡業務持續貢獻手續費收入成長，帶動整體手續費淨收益年增13.2%，信用卡淨手收年增13.7%，主因海外消費提升及部分權益調整帶動；財富管理淨手收年成長11.8%，主要來自於共同基金及銀行保險持續貢獻。富邦證券前9月稅後淨利76.3億元，年減6.1%；經紀、融資、借券等重要業務市場排名維持前三大，利息及承銷業務收入成長帶動其他收入成長。今年全球股市經歷震盪後快速反彈，指數持續走升突破歷史新高，然受去年高基期影響，前9月台股日均值仍低於去年同期。富邦產險前9月稅後淨利51.0億元，年成長48.6%；簽單保費收入成長4.5%，市佔率達24.0%，續居市場龍頭。自留綜合率83%，較去年同期進一步優化，主因業務結構調整及風險控管良好，使自留損失率優化，核保利潤穩健成長。投資報酬率為6.3%，反映投資績效穩健及第一季處分轉投資利益。