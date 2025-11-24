我是廣告 請繼續往下閱讀

資深藝人陳為民近日重砲開轟，全台各地的測速照相設備「像疾病般迅速蔓延」，痛批這些賺錢機器激增，卻看不到任何一位民意代表出面關心，讓他氣得怒罵是「國恥」。貼文一出立即掀起網路熱議，民進黨前立委、現任台灣世曦工程顧問公司董事長鄭運鵬也隨即出面回應。陳為民昨（23）日在臉書貼出一張台灣各地的測速照相機標記圖，一陣怒轟「就奇了怪⋯⋯跟疾病似的快速增加到，比軍事基地和監獄密度都高的賺錢機器，竟然沒有一個民袋發聲，朝沒有、野沒有、甚至想入政的都沒有，像鬼故事一樣，聽說，一個公職都沒有⋯⋯深坑那件、花東那件⋯⋯公然說謊！這要不是共犯⋯⋯就是這些民袋根本不跟我們生活在一起，國恥！」稍早，鄭運鵬也緊急跳出來解釋，他稱今天很多朋友在談測速照相太多的問題，其實各地方的測速照相，高比例是居民請民代建議路權機關的，所以在地民代不太反應測速照相機太多的問題。外地人不熟悉容易中招沒錯，但是在地居民應該都已經是長期困擾或者事故，才會這樣要求，大家開省道、縣道多觀察，就會知道為什麼了。另外，律師林智群也進一步說明，除了高速公路以外，大部份的測速照相機都是地方政府警察局管的，然後那些罰單，「75%歸地方政府、24%歸處罰機關、1%繳國庫」。貼文一出立刻引發廣大網友迴響，「就不要超速就好啊！當什麼超速仔？」、「不違法很難？」、「沒有去查證就直接炮轟中央，真的無腦藝人」、「不守規則的人才該羞恥」。