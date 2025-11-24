聖誕節甜點來了！Mister Donut表示，耶誕雪人、好草莓熊太郎、耶誕抹茶波堤圈應景開吃，全新推出爆餡義式甜甜圈「波波隆尼Bomboloni」登場，新品11月25日起「買5送1」及「買6送2」優惠一次看。Krispy Kreme則表示，耶誕聯名Peanuts花生漫畫，打造史努比等4款專屬甜甜圈搭配特製聯名禮盒包裝，11月28日限量開賣。
Mister Donut：聖誕爆餡甜甜圈「波波隆尼」買5送1、買6送2優惠
Mister Donut 2025耶誕應景推出「耶誕雪人」及「好草莓熊太郎」造型甜甜圈，經典波堤系列還有「耶誕可可波堤」、「耶誕蘋果波堤」、「耶誕棉花糖波堤」，「耶誕抹茶波堤圈」、「餅乾焦糖波堤圈」可吃。還有一次放入草莓、蘋果、優格3種風味迷你甜甜圈的「耶誕萌樂園」。
全新推出爆餡「波波隆尼Bomboloni」，以義大利甜甜圈Bomboloni為概念，開發出外觀渾圓搭配豐富內餡，圈體與餡料約以1：1黃金比例製作出蓬鬆柔潤口感，首波覆盆莓、開心果兩款口味，一咬會爆餡。
11月25日至11月30日，期間購買Mister Donut指定商品，可享「買5送1」及「買6送2」優惠；「耶誕萌樂園」還有單盒60元、兩盒109元優惠。活動期間挑選6或8個甜甜圈，需含1款指定商品，其中1個或2個由Mister Donut招待。
指定商品為 覆盆莓波波隆尼、開心果波波隆尼、好草莓熊太郎、耶誕雪人、耶誕可可波堤、耶誕蘋果波堤、耶誕抹茶波堤圈、餅乾焦糖波堤圈、耶誕棉花糖波堤、耶誕萌樂園。提醒大家，限贈價低品項，限當場一次領取，優惠不得併用；實際販售品項依門市現場陳列為準，數量有限，售完為止；7-ELEVEN及Semeur門市 Mister Donut專櫃、外送外賣及預訂服務不適用。
Krispy Kreme：耶誕聯名Peanuts史努比4款甜甜圈
Krispy Kreme表示，耶誕季聯名Peanuts花生漫畫，打造4款應景甜甜圈，心形甜甜圈「巧酥史努比」灌入OREO餅乾製作的可可巧酥卡士達內餡、外層再裹上濃郁白巧克力淋醬，「查理布朗尼」則是經典鋸齒塗鴉毛衣造型的鬆軟夾心貝，吃得到濃郁布朗尼卡士達內餡與苦甜黃色牛奶巧克力。還有香濃奶油乳酪霜的「耶誕節花圈」、及紅色牛奶巧克力搭配牛奶卡士達的「快樂圓肚子」。
Krispy Kreme x Peanuts聯名系列，11月28日至12月28日，於全台Krispy Kreme門市限量販售，特製6入、12入還有聯名禮盒盛裝。
資料來源：Mister Donut、Krispy Kreme
