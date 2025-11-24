義大利頂級皮件品牌PIQUADRO以義式精緻設計美學與實用機能科技聞名全球。自1998年創立以來，品牌致力為商務與旅遊人士打造兼具高機能性與生活品味的高級配件，並選用通過Leather Working Group（LWG）認證的永續皮革與回收機能材質，展現對環保與永續的承諾。
今年（2025年）3月，PIQUADRO首度宣布與義大利頂級重機品牌Ducati合作推出聯名商品，向義大利卓越工藝致敬。此系列專為熱愛行動、無論在道路或城市中都保持活力的人們打造，迅速成為機車愛好者矚目的焦點。 同年11月，PIQUADRO x Ducati 再度聯手震撼推出第二波聯名系列商品，延續共同願景將義大利設計精神、創新科技與動感美學完美融合，聯名系列新品包括全新後背包、行李箱、腰包、斜背包與卡夾。Piquadro x Ducati 的背包與行李箱不僅是配件，更是忠實的旅行夥伴，象徵著以熱情與決心擁抱行動生活的理念，展現義式卓越工藝與功能美學。
除了重磅聯名新品上市外，PIQUADRO 也積極拓展亞太市場版圖，鎖定新北市人氣複合式商城─誠品生活新店(裕隆城)1樓，盛大開幕全台首間佔地最大旗艦店，象徵品牌在台持續耕耘與擴展的重要里程碑。為慶祝旗艦店開幕及聯名新品上市，PIQUADRO 創辦人Marco Palmieri也特別親自來台出席旗艦店開幕活動，並一同迎接 Piquadro x Ducati 第二波聯名系列全新力作。旗艦店內完整展示全系列產品，提供沉浸式體驗，讓所有到訪者親身感受義大利高級皮革的卓越細節、創新精神與經典優雅。
全新揭幕的旗艦店以細膩胡桃木紋飾面、啞光鋁材及簡潔俐落線條構築優雅現代氛圍，搭配精緻展示架、軟裝陳列與柔和光線，完美襯托皮件包款的色澤與質感，呈現高端時尚品味。店內特別設置舒適皮革座椅，讓消費者在靜謐的空間中細細感受義大利皮革的工藝與質感，打造專屬的沉浸式購物體驗。
旗艦店展示 PIQUADRO 完整系列，包括商務公事包、背包、旅行手推箱及智慧與科技配件，讓消費者可近距離感受義大利皮革的卓越工藝與經典設計。此外，旗艦店同步推出品牌獨家客製化服務，提供現場刻印大寫英文字母縮寫，並備有行李箱專用的五色皮革銘牌提供挑選，以及包款使用的黑色皮革金屬銘牌（提供兩種皮料選擇），讓個人化細節更具風格層次。無論是為日常配件增添個性，或為禮物注入專屬心意，都能展現 PIQUADRO 獨有的時尚質感。此服務適用於指定商品，包括 POP 系列行李箱、Blue Square 與 Modus Special 系列部分新款季節商品，以及所有可搭配客製化掛牌的包款。
旗艦店完整呈現三大經典系列：Blue Square、Modus Special、POP
為讓消費者全面感受 PIQUADRO 的品牌精神與義式工藝魅力，全新旗艦店精心呈現三大經典系列：Blue Square、Modus Special 與 POP。無論是日常使用的皮件、專業商務需求，還是旅行行李，每一件產品都展現義大利頂級皮革工藝與細膩設計細節，並結合實用功能與時尚美學，打造沉浸式購物體驗。
Blue Square 系列作為品牌代表作，以頭層小牛皮搭配藍色邊膠為特色。今年 25 週年推出紀念款，延續經典設計，產品線完整，從皮夾到行李箱滿足多元需求，展現卓越品質與風格，並使用植物光蠟精緻處理。
Modus Special 系列採用頂級小牛皮，質感細膩且輕巧，延續低調沉穩的商務風格，以黑色與深藍兩款經典色調呈現成熟品味，設計兼具年輕元素及商務與旅行功能。
POP 系列為 2025 年全新行李箱產品，採用高等級強化聚碳酸酯材質，結構穩定、耐用性佳，搭配專利外型設計、快拆輪與四角防撞配置，兼具實用機能與鮮明風格，為現代旅途增添亮點。
全新旗艦店開幕，不僅象徵品牌以更完整的產品線與更貼近生活的服務，也代表PIQUADRO在台布局邁入新階段，走入在地消費者的日常。未來，PIQUADRO將持續拓展，以更全面產品及更具質感服務與更豐富的互動體驗，為消費者帶來義式時尚質感美學。
PIQUADRO官方平台與全台各店門市資訊｜
官方資訊
官方網站 Website
Instagram @piquadrofficial
threads @piquadrofficial
YouTube Piquadro
