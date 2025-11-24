雷霆成功雪恥本季唯一敗仗，開季戰績提升至17勝1敗，SGA更在18場比賽後締造近乎「每分鐘1分」的誇張表現，震撼全聯盟。

▲「SGA」吉爾傑斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）已成為聯盟頂尖球星。（圖／美聯社／達志影像）

奧克拉荷馬雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）延續NBA美國職籃（National Basketball Association）衛冕軍火燙氣勢，在對波特蘭拓荒者以122：95的大勝中狂砍37分，再度展現不可思議的得分效率。此役SGA手感火燙，全場18投13中、三分3投2中、罰球9投9中，攻下37分、7助攻與2抄截，其中上半場就轟下28分，第三節再添9分後便在大比分領先情況下提早收工。雷霆替補火力同樣亮眼，Ajay Mitchell以完美8投8中拿下20分，Isaiah Joe補上10分，幫助雷霆一路壓制拓荒者。首節在Shai單節17分的帶動下，雷霆取得39比18的大幅領先，第三節再度把對手分數壓在22分，使比賽提前失去懸念。拓荒者前役在雙方唯一交手中靠Deni Avdija幾乎大三元（26分、10籃板、9助攻）拿下勝利，但本場被雷霆成功限制，只得11分、5籃板與1助攻，成為拓荒者苦吞五戰四敗的重要因素。在雷霆一路高歌猛進的同時，外界開始討論球隊是否因戰績穩固，而讓明星前鋒Jalen Williams與Kenrich Williams延後回歸。不過總教練馬克．戴格諾特（Mark Daigneault）在賽前明確否認此說法。「所有決定都是基於健康。我們永遠保守、永遠謹慎。」Daigneault強調，「我們寧願多等一天、多等一週，只為了讓球員以更健康、更持久的狀態重返球場。這些決定與戰績或深度毫無關聯。」他表示若有需要，雷霆會毫不猶豫啟用兩向契約球員，「但健康決策從不因為戰績而改變。」