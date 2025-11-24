我是廣告 請繼續往下閱讀

F1一級方程式賽車拉斯維加斯大獎賽（Las Vegas Grand Prix）賽後爆出震撼彈！原本在車手積分榜上領先的麥拉倫（McLaren）車隊，因兩輛賽車底板磨損過度，賽後遭到賽會判定取消資格（Disqualification）。這項判決讓原本面臨淘汰邊緣的紅牛（Red Bull）車王維斯塔潘（Max Verstappen）死裡逃生，重燃爭奪生涯連續第5座世界冠軍的希望。回顧今年8月的荷蘭大獎賽後，維斯塔潘一度落後當時的積分領先者奧斯卡·皮亞斯特里（Oscar Piastri）多達104分，衛冕之路看似岌岌可危。但隨著賭城站的戲劇性發展，維斯塔潘目前的積分已經追平這位澳洲新星，並且僅落後目前的積分榜首諾里斯（Lando Norris）24分。儘管紅牛陣營士氣大振，但爭冠的主動權目前仍掌握在諾里斯手中。在即將到來的卡達大獎賽中，這位麥拉倫車手只要能比皮亞斯特里和維斯塔潘各多拿2分，就能提前封王，奪下生涯首座世界冠軍。不過，面對麥拉倫突如其來的違規重創，維斯塔潘彷彿像是嗅到了血腥味的鯊魚，準備上演一場F1史上最不可思議的逆轉秀。維斯塔潘贏得最後兩場正賽及卡達衝刺賽冠軍。諾里斯在兩場正賽分別拿下第2名與第6名，且衝刺賽獲第2名。維斯塔潘贏得最後兩場正賽及卡達衝刺賽冠軍。諾里斯在兩場正賽分別拿下第3名與第4名，且衝刺賽獲第2名。註：此情況下兩人積分相同，維斯塔潘將以較多的單季勝場數（8勝對7勝）險勝奪冠。維斯塔潘贏得最後兩場正賽及卡達衝刺賽冠軍。諾里斯在兩場正賽分別拿下第2名與第5名，且衝刺賽獲第3名。註：同樣由維斯塔潘以勝場數優勢（8勝對7勝）奪冠。維斯塔潘贏得最後兩場正賽及卡達衝刺賽冠軍。諾里斯在剩餘賽事中，至少有一場正賽得分掛零（0分）。維斯塔潘贏得最後兩場正賽冠軍。諾里斯贏下衝刺賽冠軍，但在兩場正賽中分別僅獲第2名與第7名。