2026地方大選提名如火如荼展開，綠營誰將挑戰台北市長蔣萬安備受關注，「壯闊台灣」創辦人吳怡農將爭取民進黨初選提名，他今（24）日在專訪中，針對被批評「佛系打法」一事開嗆，「如果這些操盤手真的這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」；對此，資深媒體人黃揚明直呼，「看樣子台北市提名沈伯洋的機率越來越高了」。吳怡農今日在《新聞放鞭炮》專訪中，針對2023年立委補選因為採取佛系打法，以5000票之差輸給王鴻薇，惹怒很多支持者一事表示，不認同這樣的評價，依照當時媒體人的說法，當時選法根本沒機會、應該是砲灰、應該是大敗，但其實大家的分析錯誤了，很多名嘴甚至黨內操盤手可能太久沒去了，解或不願意去看清台北市選民結構，佛系打法沒有錯，而且差一點就贏了。吳怡農開嗆，如果這些黨內操盤手、名嘴真的這麼會選，大罷免也不會有這樣的結果，清楚看到催出6成投票率，結果是不同意大於同意票，跟原先那些資深的聲音判斷的差那麼多，所以傳統政黨其實無意中這麼多年下來，已經跟社會大眾有些脫鉤，這是所有政黨面臨的危機。對此，黃揚明今日在臉書分享該段專訪文字，並直言「看樣子台北市提名沈伯洋的機率越來越高了」；網友們也紛紛留言表示，「如果他在大罷免期間講這些話，也許支持度就不是這樣了」、「怡農你淨說大實話，我真替你瑟瑟發抖」、「他以為自己是王世堅嗎？放炮前先墊墊自己斤兩」、「講那麼多，還不是死抱著民進黨」、「罷免完之後才一個一個出來當諸葛亮」。