我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄近來彷彿化身「亞洲流行音樂重鎮」，國際級天團接力登台開唱，使整座城市的熱度節節飆升，從BLACKPINK掀起第一波人氣，到上週末TWICE連唱兩天，場場座無虛席，帶來約5億元觀光產值。就有網友翻出陳其邁競選市長時的影片，他當年大喊的那一句「每個週末都到高雄聽演唱會」，沒想到竟然真的成真了。這支陳其邁競選高雄市長時的影片近日在社群瘋狂被轉傳，影片中他豪氣喊話：「高雄市長不講武德！我要你們每個週末、每個禮拜天都到高雄，享受高雄的溫暖、享受高雄的熱情、享受高雄的魅力！」如今回頭一看，陳其邁真的兌現當時的承諾，高雄靠著蓬勃的演唱會經濟，成功把週末變成粉絲固定朝聖的地點。以TWICE在11月22、23日的兩場演唱會為例，兩天就吸引近18萬觀眾進場，創造約5億元的觀光產值，商圈、夜市、旅宿業全被擠得爆滿。連大眾運輸量也被推升至驚人高度，高雄捷運在演唱會首日就創下35萬人次的新高紀錄，不僅是今年最高，更擠進歷史前10名；隔天依舊維持30.3萬的高檔人潮，搭配輕軌兩天合計近10萬次搭乘，交通全面進入「演唱會模式」。高雄市議長康裕成大讚，陳其邁「不講武德」始終不變，說要讓大家每個週末都到高雄，他真的說到做到。網友也紛紛留言表示「我邁威武，說到做到，不講武德」、「台北人已羨慕」、「這才是高雄發大財，謝謝韓導的口號」、「搬回來高雄後真的每個週末都好忙，玩得好累」、「高雄有這位陳其邁市長，市民真幸福！」、「我是高雄人，我驕傲」。