苗栗縣才爆出獸醫經營的「人人犬舍」大規模違法剪除犬隻聲帶事件，彰化縣彰化市一處合法的「天使之戀貓園」涉嫌不當飼養，縣府獲報立即到場稽查，發現環境相當髒亂，41隻貓裡，其中有不少貓隻眼部、呼吸道感染。避免讓貓咪健康持續惡化，彰化縣動物防疫所決定將所有的貓帶回流浪狗中途之家安置，等健康穩定後開放認養。針對貓園不當飼養，縣府火速依照動物保護法開罰1萬5000元至7萬5000元。動防所表示，21日到場稽查時，發現環境與飼養問題，立即要求業者限期改善並提供必要的醫療，但業者卻聲稱遭詐騙，養貓的場地將被拍賣，根本無力負擔醫療費，因此當日就協助業者辦理歇業。因此，縣府依照動保法第33條把41隻貓沒入，帶回的貓咪有多項品種，包含捲耳金吉拉、曼赤肯、金漸層、英短、布偶、英長等。縣府積極安排相關的健康檢查、施打疫苗等後續照顧，等狀況穩定後將開放認養，若認養報名踴躍，將以抽籤方式進行，確保程序公開公平。