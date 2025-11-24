東北季風今（24）日晚間抵達台灣，中央氣象署 預報員鄭傑仁表示，明（25）日一整天越來越冷，明晚至周三清晨（11月26日），中部以北下探14度，空曠地區只有12至13度，周四、周五（11月27日至11月28日）水氣增多，降雨範圍擴大；天琴颱風則預估周三生成，路徑往西對台無直接影響。
天琴颱風估周三生成 外圍水氣掃上台彎
鄭傑仁指出，熱帶性低氣壓TD30今天早上成形，今明兩天會通過菲律賓，周三進入南海後增強為「天琴颱風」，周四通過南海的過程中，外圍水氣會增加北台灣、東北部的降雨，周五過後路徑持續朝西，周末（11月29日至11月30日）接近越南。
冷空氣越來越強 最冷只剩12度
鄭傑仁說明，本周第一波東北季風在今晚抵達台灣，明天一整天都是降溫過程，白天高溫略降2至3度，明晚至周三清晨最冷，中部以北低溫14至16度，南部、花東18至19度，西半部空曠地區只有12至13度。
鄭傑仁提及，周三白天，北部20至22度，中南部26至26度，日夜溫差相當大；周四白天冷空氣短暫減弱，但氣溫回升不明顯，周四 、周五東北季風持續影響，中部以北、東北部低溫14至16度，南部、花東17至19度；白天高溫北部、宜花21至24度，中南部、台東25至28度。
周三北台灣變濕冷 周四、周五雨下最多
下雨方面，鄭傑仁提到，明天雖然有冷空氣，但水氣比較少，只有基隆北海岸、大台北地區、東半部及恆春有局部零星雨，桃園以南都是多雲到晴；周三晚間至周四，天琴颱風水氣報到，北部、東半部、恆春整天有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨。
鄭傑仁指出，周五桃園以北、東半部、恆春半島持續有局部短暫雨，周六東北季風減弱，天氣變好，僅東半部、恆春有零星短暫雨；下周日則會迎接另一波東北季風，下周一（12月1日）北部、宜蘭氣溫再次轉涼，基隆北海岸、東半部、恆春有零星短暫雨。
資料來源：中央氣象署
