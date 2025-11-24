LINE Pay今（24）日宣布自家電子支付錢包「LINE Pay Money 」於12月3日下午3點正式開啟服務上線，用戶可於當日下午3時起，申請開通電子支付帳戶，只需將App更新至最新版本，服務上線日就可認證、開通成為「LINE Pay Money」電子支付會員，繼續使用LINE Pay各種方便功能！
LINE Pay Money12/3正式上線！完整轉移步驟一次看
LINE Pay Money 確定於12月3日下午3點正式開啟服務，當服務開啟時，現有LINE Pay用戶只要備妥身分驗證資料，完成金融驗證，即可快速開通成為「LINE Pay Money」帳戶會員，繼續使用LINE Pay「轉帳、儲值、支付」各項功能，而最高人氣3功能也將能繼續使用，完整如下：
1.好友轉帳：可透過LINE好友、LINE聊天室即時轉帳、紅包發送。
2. 儲值與生活繳費：連結銀行帳戶進行儲值與消費；透過LINE Pay Money帳戶繳交水電、瓦斯、停車等生活費用。
3. 交通服務：使用乘車碼搭乘捷運等交通工具。
此外，LINE Pay與一卡通合作將於2024年12月31日正式終止，從12月3日至12月31日期間，用戶於LINE Pay登入iPASS MONEY帳戶後，仍可使用查詢餘額、提領、好友轉帳、瀏覽帳戶紀錄功能，惟不再提供iPASS MONEY帳戶註冊、儲值、交易、生活繳費等服務。115年1月1日起，LINE Pay介面將不再提供iPASS MONEY服務連結。
LINE Pay轉移會有哪些影響？一卡通餘額可盡快轉出
LINE Pay從12月3日開始，將改由自家電子支付錢包「LINE Pay Money 」進行支付，與一卡通 iPASS MONEY 分家。
因此，目前LINE帳號中的 iPASS MONEY 若仍有餘額，從12月3日之後將不能交易、生活繳費，但仍可透過 LINE 進行轉出至銀行戶頭，或是至支援的付款商店消費花掉，等到 2026 年 1 月 1 日起，就只能使用「一卡通 iPASS MONEY」App 提領。
此外，LINE Pay Money上線之後，以白話文來比喻，就像是幫LINE換了一個支付的銀行帳號，因此用戶都必須備妥身分驗證資料，重新完成一次「實名認證」流程，輸入身分證、手機號碼等資料，進行開通作業，就可以繼續使用LINE Pay各項方便功能囉！
資料來源：LINE Pay
我是廣告 請繼續往下閱讀
LINE Pay Money 確定於12月3日下午3點正式開啟服務，當服務開啟時，現有LINE Pay用戶只要備妥身分驗證資料，完成金融驗證，即可快速開通成為「LINE Pay Money」帳戶會員，繼續使用LINE Pay「轉帳、儲值、支付」各項功能，而最高人氣3功能也將能繼續使用，完整如下：
1.好友轉帳：可透過LINE好友、LINE聊天室即時轉帳、紅包發送。
2. 儲值與生活繳費：連結銀行帳戶進行儲值與消費；透過LINE Pay Money帳戶繳交水電、瓦斯、停車等生活費用。
3. 交通服務：使用乘車碼搭乘捷運等交通工具。
LINE Pay從12月3日開始，將改由自家電子支付錢包「LINE Pay Money 」進行支付，與一卡通 iPASS MONEY 分家。
因此，目前LINE帳號中的 iPASS MONEY 若仍有餘額，從12月3日之後將不能交易、生活繳費，但仍可透過 LINE 進行轉出至銀行戶頭，或是至支援的付款商店消費花掉，等到 2026 年 1 月 1 日起，就只能使用「一卡通 iPASS MONEY」App 提領。
資料來源：LINE Pay