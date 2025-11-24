LINE Pay今（24）日宣布自家電子支付錢包「LINE Pay Money 」於12月3日下午3點正式開啟服務上線，用戶可於當日下午3時起，申請開通電子支付帳戶，只需將App更新至最新版本，服務上線日就可認證、開通成為「LINE Pay Money」電子支付會員，繼續使用LINE Pay各種方便功能！

我是廣告 請繼續往下閱讀
LINE Pay Money12/3正式上線！完整轉移步驟一次看

LINE Pay Money 確定於12月3日下午3點正式開啟服務，當服務開啟時，現有LINE Pay用戶只要備妥身分驗證資料，完成金融驗證，即可快速開通成為「LINE Pay Money」帳戶會員，繼續使用LINE Pay「轉帳、儲值、支付」各項功能，而最高人氣3功能也將能繼續使用，完整如下：

1.好友轉帳：可透過LINE好友、LINE聊天室即時轉帳、紅包發送。

2. 儲值與生活繳費：連結銀行帳戶進行儲值與消費；透過LINE Pay Money帳戶繳交水電、瓦斯、停車等生活費用。

3. 交通服務：使用乘車碼搭乘捷運等交通工具。

▲（圖／Line Pay提供）
▲12月3日下午3時起，申請開通電子支付帳戶，只需將App更新至最新版本，服務上線日就可開通成為「LINE Pay Money」電子支付會員。（圖／Line Pay提供）
此外，LINE Pay與一卡通合作將於2024年12月31日正式終止，從12月3日至12月31日期間，用戶於LINE Pay登入iPASS MONEY帳戶後，仍可使用查詢餘額、提領、好友轉帳、瀏覽帳戶紀錄功能，惟不再提供iPASS MONEY帳戶註冊、儲值、交易、生活繳費等服務。115年1月1日起，LINE Pay介面將不再提供iPASS MONEY服務連結。

▲（圖／擷取自Google Play App）
▲LINE Pay與一卡通合作將於今年12月31日正式終止。（圖／擷取自Google Play App）
LINE Pay轉移會有哪些影響？一卡通餘額可盡快轉出

LINE Pay從12月3日開始，將改由自家電子支付錢包「LINE Pay Money 」進行支付，與一卡通 iPASS MONEY 分家。

因此，目前LINE帳號中的 iPASS MONEY 若仍有餘額，從12月3日之後將不能交易、生活繳費，但仍可透過 LINE 進行轉出至銀行戶頭，或是至支援的付款商店消費花掉，等到 2026 年 1 月 1 日起，就只能使用「一卡通 iPASS MONEY」App 提領。

▲LINE Pay與一卡通合作將於今年12月31日正式終止，帳戶內餘額要記得轉移、提領哦！（圖／記者潘毅翻攝）
▲LINE Pay與一卡通合作將於今年12月31日正式終止，帳戶內餘額要記得轉移、提領哦！（圖／記者潘毅翻攝）
此外，LINE Pay Money上線之後，以白話文來比喻，就像是幫LINE換了一個支付的銀行帳號，因此用戶都必須備妥身分驗證資料，重新完成一次「實名認證」流程，輸入身分證、手機號碼等資料，進行開通作業，就可以繼續使用LINE Pay各項方便功能囉！

資料來源：LINE Pay

相關新聞

LINE Pay轉移倒數！LINE Pay Money上線5重點整理　帳號得重開通

LINE拍照功能爆災情！用戶狂跑通訊行求救　黑屏原因不是手機壞了

LINE用戶快檢查！帳號未完整綁定恐全毀　好友與聊天紀錄救不回

LINE收到語音訊息有夠煩！iPhone神功能曝光　轉成文字不用強迫聽