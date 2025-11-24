我是廣告 請繼續往下閱讀

中國一名女子近日從香港經深圳羅湖海關，準備入境廣東省深圳市時，被海關人員攔查，因女子的長裙呈現不自然鼓起，未料，在檢查時女子掀開長裙後，竟在長裙裡藏著兩個塑膠袋，裡面裝著229條活魚。根據中媒新快報報導，中國海關發布23日消息指出，近日深圳羅湖海關查獲入境旅客裙內藏匿平鰭鰍科魚229條。羅湖海關人員在對入境旅客進行監管時，一名女子進入海關監管區未向海關申報，海關關員對其進一步檢查。由影片畫面可看到，女子的長裙相當寬鬆，外觀鼓起，經海關檢查，女子拉起裙子後，腰部竟吊著兩個紅色和白色塑膠袋，袋內裝滿大量活魚，多達229條。經深圳海關動植物檢驗檢疫技術中心鑑定，該批活魚為平鰭鰍科魚；平鰭鰍科魚是能適應急流的淡水魚，腹鰭為吸盤狀構造，多分布於亞洲山區溪流，為特色觀賞魚。根據中國農業農村部、海關總署公告第470號，平鰭鰍科魚屬於《中華人民共和國禁止攜帶、寄遞進境的動植物及其產品和其他檢疫物名錄》中規定的禁止入境物，禁止攜帶、寄遞入境。