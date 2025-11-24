紐約大都會隊（New York Mets）外野強打胡安．蘇托（Juan Soto）本季表現出色，仍難撼動大谷的地位，也讓球迷無奈直呼：「只要大谷存在，其他人都沒機會！」

▲國聯最有價值球員（MVP）競爭將在三名超級巨星之間展開，分別是洛杉磯道奇的大谷翔平、費城費城人的舒瓦伯（Kyle Schwarber）與紐約大都會的索托（Juan Soto）。（圖／美聯社／達志影像）

外界普遍認為，只要大谷持續保持健康，他的名字將長期霸佔MVP榜單前列。對胡安．蘇托而言，要奪下這座獎盃，恐怕真得等「大谷時代」結束之後。

洛杉磯道奇隊（Los Angeles Dodgers）二刀流超級巨星大谷翔平（Shohei Ohtani），毫無意外成功連莊美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）國聯（National League）MVP，完成驚人的MVP三霸。胡安．蘇托本季轉戰大都會後表現亮眼，出賽全季打出打擊率.263、43轟、102打點的成績，穩居聯盟前段班，並成功入圍國聯MVP決選名單。不過，最終獎項仍落入大谷翔平手中。大谷在2025賽季持續展現「雙刀流」威力，攻守兼具。儘管投打任務分配有所調整，他在打擊端依舊繳出驚人數據，率領道奇奪下世界大賽冠軍，MVP連莊可說是實至名歸。《MLB Network》在X（原Twitter）上發起投票：「蘇托生涯是否能拿到MVP？」結果留言區一面倒地被大谷壓過。多位球迷留言表示：「只要大谷還存在，其他人都沒有機會。」另一位網友也寫道：「錯，因為大谷會在他整個巔峰期都擋在前面。」更多回覆甚至玩起文字遊戲：「除非蘇托打到大谷退休」、「只要大谷還在國聯，就沒人能拿獎」、「等他轉去美聯再說吧」。然而進入下半季後球隊急轉直下，被費城費城人隊（Philadelphia Phillies）逆轉，最終甚至在外卡爭奪戰被辛辛那提紅人隊（Cincinnati Reds）擠下，無緣季後賽。蘇托雖個人數據亮眼，但球隊戰績拖累他在MVP評選中的票數。大谷翔平的連莊，再次顯示他在棒球界的壟斷地位。自2021年起，他幾乎年年都是MVP熱門，無論加盟哪支球隊，都能改變球隊戰力格局。