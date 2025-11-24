我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台北市議員鍾佩玲也特地到場站台。（圖／劉祐龍攝）

為備戰 2026 年民進黨市議員初選，新動力信賴之友會副秘書長高揚凱今日舉行「十五份及高氏宗親後援會成立大會」，現場約有近 200 名支持者出席。高揚凱致詞時表示，面對大安文山區的艱困選情，將以勤走基層與本土認同為主軸，爭取勝選。高揚凱致詞指出，大安文山區長期被視為藍營優勢選區，但他認為，只有長期深耕與持續努力，才能讓選民看見候選人的投入。他強調，唯有踏實面對地方議題，結合在地情感與認同，才能逐步推動區域發展。高氏宗親會會長高福勝與十五份後援會會長呂培森表示，自賴清德總統日前至福興宮參拜後，鄉親更關注如何協助高揚凱，目前已設立六面大型看板，後續將持續增設，以提升曝光度，並規劃掃街、拜票等行程投入輔選。台北市議員鍾佩玲也出席活動，表示大安文山區為傳統艱困選區，並肯定高揚凱願投入競爭的意願與企圖心。她指出，高揚凱留學英國，主修都市計畫與都市開發，具備相關公共事務專業，有助於城市治理與區域規劃。她並提到，高揚凱多次呼應賴清德總統提出的「健康臺灣」理念，並提出「健康臺北」政見，回應地方人口高齡化趨勢。相關政策包括推動社區健檢與強化基層醫療服務，以協助達成健康老化的目標。面對媒體詢問黨內競爭是否具備勝算，高揚凱回應，家族在當地長期深耕，人脈基礎穩固；但他認為，競選過程最重要的是做好自身準備，發揮個人專長與優勢。