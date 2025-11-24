全聯福利中心近期因價格標示牌、結帳系統多次出現價差，導致消費者信心下滑，對此，全聯今（24）日發佈聲明表示，已針對價格標示管理，深切檢討並向消費者致歉，未來門市也將全面改為電子價卡。不過官方也同時表示，近期發現有人刻意製造錯誤標示、散布不實資訊或影響秩序的惡意行為，未來不排除依法追究責任，提醒民眾勿因一時惡作劇而須承擔相關法律後果。
🟡全聯針對價格標示、結帳屢次錯誤致歉
全聯聲明指出，「全聯一直以來都希望提供具競爭力的優惠價格給顧客，創造顧客、供應商、通路都能三贏的消費經驗。但針對價格標示管理，全聯已深切檢討標價相關流程，由於頻繁的查價、降價，同時造成門市同仁執行替換價卡的困難，進而導致消費者誤解，原本盡力提供優惠價的美意也大打折扣，針對這點全聯深感抱歉。」
官方強調，已聽到消費者的聲音，未來將持續提供優惠價格，但會提出便於門市同仁執行的標示作業，不但讓同仁更省力化作業，也讓消費者能更安心選購，並允諾長期投資設備道具，全門市將逐步全面更改為電子價卡，讓價格調整能更準確無誤，守護安心、便宜、便利的品牌核心價值。
🟡全聯示警：若刻意製造錯誤標示、散布不實資訊或影響秩序的惡意行為，將依法咎責
不過全聯也不忍了，直言「近期網路上也發現有人刻意製造錯誤標示、散布不實資訊或影響秩序的惡意行為，公司將嚴正以對」，說明，上週日（11月23日）發現消費者在自助貼標區惡意輸入錯誤品名及價格，並將不符的標籤貼於蔬果商品上，拍照上傳社群造成外界誤解。
全聯福利中心說，針對蓄意操作、影響其他消費者權益或損及公司名譽之行為「本公司亦不排除依法追究責任，必要時採取相應法律行動，呼籲民眾切勿因一時惡作劇而須承擔相關法律後果。」
全聯聲明也提到，「全聯台灣本土企業，土生土長、在地經營，再次謝謝顧客的支持與反饋，全聯從不放棄提供美好生活，未來也將持續努力改進，成為台灣民眾日常生活的最強後盾。」
資料來源：全聯福利中心
