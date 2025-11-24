我是廣告 請繼續往下閱讀

日本首相高市早苗日前在國會質詢中表示，「台灣有事就是日本有事」，並可能構成日本行使集體自衛權的「存亡危機事態」。此番發言引發中國不滿，陸續以政治、軍事與經貿手段表達反應。台北市議員參選人郭凡今（24）日在社群平台發文指出，台海情勢牽動區域安全，日本在此議題上的立場與壓力值得關注，但台北市長蔣萬安至今未對此表態，他認為外界對北市府的觀察與期待不斷升高。郭凡表示，台灣長期位處海權與陸權交會的前線，日本也高度關注台灣海峽的穩定。他引用日本戰略研究論壇 2023 年的台海兵推分析指出，若海運受阻，日本可能面臨供應鏈與糧食運輸風險，反映台海局勢對日本安全的重要性。除了安全議題，郭凡也提到日本與台北市的交流密切。今年以來，日本旅客來台突破 170 萬人次、居各國之首；台灣赴日人數亦有近 600 萬，其中約 200 萬旅客使用位於松山區的松山機場往返。此外，台北市與日本十個城市締結友誼城市，雙方互動頻繁。郭凡指出，蔣萬安過去接待日本自民黨青年局長中曾根康隆訪台時，曾強調雙方友好關係，中曾根也曾在社群媒體表達對蔣萬安的肯定。他認為，在日本面臨外部壓力背景下，外界自然會關注蔣萬安是否就相關情勢提出回應。郭凡強調，「台灣情勢若升溫，日本勢必高度關切，而台北市亦是觀察焦點之一。」他呼籲北市府在區域安全議題上展現態度，並持續維持與國際友誼城市的良好互動。