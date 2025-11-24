國家住都中心今（24）日舉辦台北市北投區「稻香安居」社會住宅動土典禮，國家住都中心表示，北投近年因北士科、關渡科技園區及北投影視音產業園區等開發計畫，成為台北市人口移入熱區之一，此社宅為中央於台北市新建動土的第6處，也是北投區的首處，規劃468戶居住單元，預計2029年完工，總工程經費約31億439萬元，由中央全額投資興建。
未來3年將推1萬戶婚育宅 讓年輕人敢生
內政部政務次長董建宏先感謝國防部軍備局提供土地，作為社宅用途，真正落實居住正義。他也轉述賴總統指示，務必加強照顧初入社會的年輕人及新婚夫妻。為此，內政部推出「婚育宅」專案政策，由國家住都中心於今年提供1,022戶婚育宅，未來3年將擴增至1萬戶，協助年輕人「敢婚、敢生、敢養」，打造更友善的成家環境。
國家住都中心董事長花敬群表示，「稻香安居」基地背倚大屯山、面向關渡平原，由優質的建築與工程團隊規劃興建，完工後不僅安全無虞，更將取得節能標章，成為綠建築典範，品質不亞於民間豪宅。花敬群強調，住都中心成立以來已於全國推動逾百處社宅，每一案都全力以赴，致力打造可與鄰里共享的公共空間，落實在地共好與共榮。
步行5分鐘到捷運站 未來有托嬰中心
「稻香安居」坐落於台北市北投區中央北路二段上，位處北投影視音產業園區預定地（原中影製片廠）及稻中公園之間，前身為國軍北投福利站及副食供應站。周邊包含2所國小及2所國中的完整學區，另有市立圖書館稻香分館、郵局、區民活動中心及公共托育家園等設施，車行10分鐘可達美式大賣場與聯通洲美快速道路，距捷運復興崗站則僅需步行5分鐘，生活機能與交通區位優異。
「稻香安居」規劃興建二棟地上14層、地下3層建物，提供468戶社會住宅及8間店鋪空間，預計2029年完工。建築外觀以淺灰為主色調，輔以亮黃色及棕色線條裝飾。四面皆沿街退縮、留設綠蔭步道，並於南側規劃中庭廣場，串連東西兩側，打造鄰里共享的休憩空間，也設置托嬰中心，提供全齡友善的社福服務。
「稻香安居」社宅基本資料
完工時間：預計2029年
戶數：468戶
地點：台北市北投區中央北路二段344號
總工程經費：約31億439萬元
資料來源：國家住宅及都市更新中心
