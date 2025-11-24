我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣電子支付市場將迎來重大版圖變動。行動支付龍頭LINE Pay於24日正式宣布，旗下連加電子支付所打造的全新服務「LINE Pay Money」將於12月3日下午3點正式上線。此舉象徵LINE Pay將全面回收支付核心業務，透過App版本更新，用戶即可無縫升級，享受更完整的服務。隨著自有電支服務的推出，LINE Pay也同步公告與一卡通公司（iPASS）的合作將畫下句點。雙方合作預計於2025年12月31日正式終止。為了讓用戶順利轉移，LINE Pay 規劃了明確的過渡期機制，12月3日至12月31日，用戶在LINE Pay介面登入原有的iPASS MONEY帳戶後，僅保留「查詢餘額」、「提領」、「好友轉帳」及「瀏覽紀錄」等基礎功能。至於註冊新戶、儲值、消費交易及生活繳費等功能將全面暫停。2026年1月1日起，LINE Pay介面將完全移除iPASS MONEY服務連結。官方強烈建議用戶儘早完成新服務的開通與轉換。全新登場的LINE Pay Money主打「無縫接軌」與「生態圈整合」，現有用戶僅需準備身分驗證資料並完成金融驗證，即可開通會員。新服務包括：這是此次升級的最大亮點。用戶開通LINE Pay Money 後，原先綁定在LINE Pay的本人信用卡資訊將「無縫移轉」，無需繁瑣的重新綁卡程序，即可直接在全台超過65萬個據點消費。延續用戶習慣的「轉帳、儲值、支付」功能，支援LINE好友聊天室轉帳、發紅包，以及水電瓦斯等生活繳費。交通方面，同樣支援乘車碼搭乘捷運等大眾運輸工具。可搭配既有的優惠券以及「天天 LINE Pay」、「幸運轉轉樂」等行銷活動，讓回饋機制更為靈活。配合新服務上線，LINE Pay介面也將進行歷來最大幅度的改版，鎖定「首頁功能豐富化」、「付款入口直覺化」與「選單個人化」三大方向。新的首頁將一站式整合電支服務、交易紀錄、好康地圖、金融服務及遊韓專區等功能。最特別的是新增了「自訂個人化選單」，可根據自己的使用習慣，編輯「我的選單」欄位，讓常用功能一鍵即達。12/3 前務必完成App更新為確保服務開通順利，LINE Pay 官方提醒用戶需在12月3日前完成軟體更新，LINE應用程式需更新至15.18.1版本（含）以上。LINE Pay App需更新至4.9.0版本（含）以上。只有在符合上述版本要求下，用戶才能在服務上線當日順利開通LINE Pay Money帳戶，體驗全面進化的支付服務。