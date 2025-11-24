我是廣告 請繼續往下閱讀

▲前民進黨立委陳歐珀因涉收賄與詐領公費助理補助款，遭羈押禁見174天，今（24）日交保後，身形明顯消瘦、滿頭白髮。（圖／左擷取自陳歐珀臉書、右記者劉松霖攝）

▲前桃園市長鄭文燦疑似涉貪500萬遭起訴求刑12年，每次出庭，身形都會比前一次更瘦一點。（圖／左擷取自鄭文燦臉書、右翻攝畫面）

▲台北市議員陳重文因台智光案被裁定羈押禁見195天，交保後，身材從原本4XL縮水成XL，身形明顯變化。（圖／擷取自北市議會直播畫面）

民進黨前立委陳歐珀涉收賄，被依貪汙、洗錢及財產來源不明等罪起訴，求刑24年2月。今（24）日北院裁定陳歐珀500萬元交保。現身北院時滿頭白髮、身形也消瘦許多，跟剛進看守所的體態差很大。陳歐珀6月遭聲押禁見，隔了174天步出北院，剛步入北院時身材圓潤，肚子還有微微凸起，經過近半年看守所生活，雖然仍戴著進去時的黑框眼鏡，但整個人瘦了一圈，衣服也變寬鬆，最明顯的變化，莫過於原本烏黑頭髮，現在滿頭白髮，視覺年齡看起來老了許多，陳歐珀如今樣貌與他擔任立委時期有極大反差。前桃園市長鄭文燦，原本有「胖周瑜」外號，蔡英文時任總統時常常叮嚀他「注意身材、該減重了！」不過他任內疑似收賄涉貪遭起訴，每次開庭就會被媒體發現又瘦了一點，幾乎從「XL」變成「L」又快變成「M」，他也透露都有在運動，連三高也沒了。國民黨北市議員陳重文去年3月，因台智光案被裁定羈押禁見，10月初交保重獲自由，體型也是瘦超多，透露自己從132公斤變成92公斤，瘦了40公斤，慢性疾病都沒了，原本4XL衣服都穿不下，現在可以穿進XL。