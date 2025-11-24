我是廣告 請繼續往下閱讀

淡江大橋路跑11/27報名！報名禮、路線搶先看

▲淡江大橋路跑完賽獎牌。（圖／交通部公路局）

▲淡江大橋自行車活動完賽獎牌。（圖／交通部公路局）

報名禮

▲主辦單位攜手國家地理雜誌推出活動限定紀念品。（圖／交通部公路局）

▲淡江大橋路跑活動的紀念浴巾。（圖／翻攝報名筆記）

▲淡江大橋路跑紀念跑衣。（圖／翻攝報名筆記）

路跑路線 ▲淡江大橋路跑5K大橋漫遊組路線圖。（圖／翻攝報名筆記） ▲淡江大橋路跑10K輕軌繞行組路線圖。（圖／翻攝報名筆記） ▲淡江大橋路跑21K新市鎮探索組路線圖。（圖／翻攝報名筆記）



自行車路線

▲淡江大橋自行車活動淡江大橋逍遙遊路線圖(總長約20K）。（圖／翻攝報名筆記）

▲淡江大橋自行車活動環山挑戰組(總長約49K）。（圖／翻攝報名筆記）

淡江大橋通車路跑活動報名資訊

新北淡江大橋將於2026年5月12日通車，不過跑者、自行車手將能先一步上橋！交通部公路局今（24）日表示，將於2026年4月推出淡江大橋路跑和自行車活動，並於11月27日、28日開放報名，讓民眾可以雙腳站上這個淡水及八里的新地標！預計在明年5月12日正式通車，這座曾被美國CNN評選為的國際級工程尚未啟用，就已引起高度關注。公路局為讓民眾提前感受這座指標大橋的魅力，特別規劃一系列限定活動，包括活動預計於熱愛路跑及自行車的民眾可把握機會揪團參加，搶在通車前踏上淡江大橋，快把小鬧鐘設好卡位，避免錯失報名機會！公路局長林福山表示，2026淡江大橋通車系列路跑暨自行車活動，率先登場的是路跑活動，於4月18日下午舉行，以黃昏路跑的模式，在有名的淡水夕照下進行整場活動，跑者能夠在跑步的過程中欣賞淡水河口壯闊的景觀，路跑活動將分為21K新市鎮探索組、10K輕軌繞行組及5K大橋漫遊組，限額7000人，費用為600至1000元。自行車活動則是4月19日上午出發，路線串聯淡水、八里等沿線重要地標，同時也特別設計「進出淡江大橋雙向體驗」段落，讓騎士得以以不同視角欣賞橋塔造型與斜張線條在天空中的延展，能完整體驗北海岸自然景觀、地方文化及國家級重大工程的一場騎乘旅程。自行車活動分為49K環山挑戰組及20K淡江大橋逍遙遊組，本月28日開放報名，限額2500人、費用1080至1380元。主辦單位攜手國家地理雜誌推出活動限定紀念品，包括風格車衣與補給小包，讓參加者既能感受運動樂趣，也能收藏專屬周邊。