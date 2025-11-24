我是廣告 請繼續往下閱讀

周末高雄四大場館同步舉辦演唱活動，包括TWICE、伍佰、孫淑媚，演唱活動商機，成為藍綠議員戰場！國民黨桃園市議員詹江村，直指民進黨同僚是「三寶議員」，開始捧高雄、貶桃園，嗆聲「要不要乾脆移民高雄，填補一下一直流失人口的高雄啊！」詹江村點名民進黨議員黃瓊慧「兒虐案時公布可被辨識的案童資訊、馬上被炎上，還真的是所謂的負面聲量也是聲量啊！」還表示南門市場大火意外時，黃瓊慧「在現場泡泡麵給消防員吃，這種創意宣傳，一般人也真的是學不來。」詹江村提到桃園的活動火球祭，「市府前置還召開多次橫向協調會議，從人流動線到場地配合通通到位，全力協助主辦方，活動的疏散也都相當順暢。」替市府公務員抱屈：「桃園市府的公務員真是不值，做一大堆，但老是有這種三寶議員說你們很差。」砲火轉向高雄市長陳其邁的行銷手段，詹江村反諷陳其邁除了辦演唱會，還擅長行銷各種稀奇古怪的人造景點，並列舉了最近的月世界垃圾山、之前的美濃大峽谷以及大樹光電場，暗諷高雄的部分美景，根本是盜採砂石，人為破壞的狀況。