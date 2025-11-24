我是廣告 請繼續往下閱讀

花蓮縣花蓮市23日上午發生一起驚悚的縱火案件！一名男子因家庭糾紛與家人發生激烈口角後，竟情緒失控，在住家旁點火縱燒，還破壞車輛雨刷，隨後徒步逃離現場。警方獲報到場趕抵，認定莊男涉犯《刑法》公共危險罪、恐嚇、毀損罪，全案依法移送花蓮地檢署偵辦。警方表示，23日上午8時許，51歲莊姓男子與家人因故爆發爭執，雙方吵得不可開交。沒想到男子一時氣憤難平，直接在住家潑灑香蕉水並點燃，瞬間引發大火，附近民眾見狀立刻報警，男子還動手破壞汽車雨刷，發洩完怒氣後隨即徒步逃離現場。花蓮警分局表示，獲報後員警在周遭展開搜索，迅速將涉嫌縱火的男子緝捕到案，地面上滿是燒焦痕跡，所幸車輛沒有受到波及。花蓮警分局強調，民眾遇有紛爭應理性溝通，透過合法管道解決問題，切勿因一時衝動採取破壞或危害公共安全之行為。警方對於各類暴力、滋擾及危險行為均採取「零容忍」態度，必定依法嚴辦，絕不寬貸，以維護社會安寧。