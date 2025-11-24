經濟部今（24）日舉辦「2025年優良市集暨樂活名攤頒獎典禮」，表揚在服務品質、環境衛生、創新經營與永續發展等面向表現卓越的市集與攤商。其中，台北市士林區士東市場、南門市場，以及花蓮東大門國際觀光夜市奪下「5星金賞」殊榮。
優良市集暨樂活名攤評核是經濟部推動重要政策之一，透過制度化的評核與輔導機制，引導傳統市場與夜市的攤商提升服務與經營管理能力，建立舒適且衛生的消費環境。
今年評選出優良市集224處，較去年成長15%，樂活名攤3,207攤，較去年成長9%，經濟部表示評選過程中，自治會幹部與攤商透過評核與回饋機制，展現積極改善的態度，無論在商品包裝、環境整潔、食安管理或顧客服務皆持續精進，展現傳統市場與夜市邁向高值化與專業化的發展趨勢。
5星金賞：
台北市士東市場
台北市南門市場
花蓮縣東大門國際觀光夜市
5星
1. 台北市士林夜市（台北市士林夜市國際觀光發展協會）
2. 台北市士林夜市(社團法人台北市士林夜市商圈聯合會)
3. 台北市寧夏路臨時攤販集中場
4. 台北市光華數位新天地
5. 台北市華西街臨時攤販集中場
6. 新北市汐止區觀光攤販集中區
7. 新北市林口公有零售市場
8. 新北市泰山公有零售市場
9. 新北市淡水區中正美食廣場
10. 新北市瑞芳公有零售市場
11. 新北市鶯歌美食廣場
12. 桃園市中壢區興國公有零售市場
13. 台中市逢甲觀光夜市攤販集中區
14. 台中市建國公有零售市場
15. 台南市西門淺草青春新天地
16. 台南市鄭仔寮花園夜市
17. 高雄市龍華公有零售市場
18. 高雄市旗后觀光市場
經濟部商業發展蘇文玲署長表示，近期民眾陸續領到政府普發1萬元，歡迎民眾可以多走進傳統市場與夜市消費，感受在地市場及夜市的蛻變，以及品嚐得獎名攤的幸福好味道。
