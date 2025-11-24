我是廣告 請繼續往下閱讀

經濟部今（24）日舉辦「2025年優良市集暨樂活名攤頒獎典禮」，表揚在服務品質、環境衛生、創新經營與永續發展等面向表現卓越的市集與攤商。其中，台北市士林區士東市場、南門市場，以及花蓮東大門國際觀光夜市奪下「5星金賞」殊榮。優良市集暨樂活名攤評核是經濟部推動重要政策之一，透過制度化的評核與輔導機制，引導傳統市場與夜市的攤商提升服務與經營管理能力，建立舒適且衛生的消費環境。今年評選出優良市集224處，較去年成長15%，樂活名攤3,207攤，較去年成長9%，經濟部表示評選過程中，自治會幹部與攤商透過評核與回饋機制，展現積極改善的態度，無論在商品包裝、環境整潔、食安管理或顧客服務皆持續精進，展現傳統市場與夜市邁向高值化與專業化的發展趨勢。台北市士東市場台北市南門市場花蓮縣東大門國際觀光夜市1. 台北市士林夜市（台北市士林夜市國際觀光發展協會）2. 台北市士林夜市(社團法人台北市士林夜市商圈聯合會)3. 台北市寧夏路臨時攤販集中場4. 台北市光華數位新天地5. 台北市華西街臨時攤販集中場6. 新北市汐止區觀光攤販集中區7. 新北市林口公有零售市場8. 新北市泰山公有零售市場9. 新北市淡水區中正美食廣場10. 新北市瑞芳公有零售市場11. 新北市鶯歌美食廣場12. 桃園市中壢區興國公有零售市場13. 台中市逢甲觀光夜市攤販集中區14. 台中市建國公有零售市場15. 台南市西門淺草青春新天地16. 台南市鄭仔寮花園夜市17. 高雄市龍華公有零售市場18. 高雄市旗后觀光市場經濟部商業發展蘇文玲署長表示，近期民眾陸續領到政府普發1萬元，歡迎民眾可以多走進傳統市場與夜市消費，感受在地市場及夜市的蛻變，以及品嚐得獎名攤的幸福好味道。