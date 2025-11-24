我是廣告 請繼續往下閱讀

日本首相高市早苗「台灣有事」論，引發中國強烈反彈，兩國緊張關係持續升高！《讀賣新聞》公布最新民調，高市早苗支持率達到72％，顯示與中國的外交衝突，並沒影響到國內支持度。資深媒體人黃暐瀚發現，唯獨內政經濟相關議題，不滿意大於滿意度，有成為高市早苗內閣的唯一隱憂。黃暐瀚表示，儘管中國採取了包括拒買日貨、拒絕旅遊、海警巡邏及勸退留學生等一系列抵制措施，高市內閣的支持度不降反升，顯示日本國民普遍支持政府的強硬外交態度。《讀賣新聞》十月底也進行過民調，對比中國全面施壓前後的民意變化，結果顯示，有 56%民眾支持高市內閣對中國的態度。儘管在高支持度的外交立場獲得國人力挺，黃暐瀚也指出高市內閣的隱憂仍存在於內政與經濟議題。民眾對於物價過高表達高度不滿，有52%受訪者感到不滿意，僅33%表示滿意。此外，民眾對於解散國會進行內閣改組的不支持度也從十月的49%提高到56%。他總結，儘管中國全面施壓企圖影響日本國內民意，但日本國人普遍展現出支持政府強勢外交的態度，目前看來，高市主要挑戰並非來自外部壓力，而是如何解決國內的物價和經濟狀況。