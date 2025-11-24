日本超高人氣動漫IP《吉伊卡哇》（Chiikawa）今（24）日宣布將推出劇場版電影《人魚之島的秘密》（暫譯），預計於2026年夏天公開上映，吉伊卡哇、小八貓與兔兔（烏薩奇）三人即將展開全新冒險。對此，作者 Nagano 也透過圖卡表示：「希望大家會期待並享受這趟旅程！」
《吉伊卡哇》要推出電影版了！原作者親自操刀劇情
超人氣動漫《吉伊卡哇》今（24）日無預警曝光電影劇場化消息，副標題為《人魚之島的秘密》，將以 Nagano 在 2023 年於社群平台連載的「去島上篇」為核心劇情延展。這段故事本來就是整個系列中呼聲最高、討論度最高，也是粉絲公認「未來一定會拍成電影」的篇章，如今願望終於成真。
吉伊卡哇首部電影劇場版《人魚之島的祕密》，確定由Nagano 老師重新改寫劇本並全程監製，動畫製作則 Cygames Pictures 負責，把那段可愛又帶點神祕陰影的島上冒險，以更完整的形式搬上大銀幕。
Nagano 老師也表示，《人魚之島的祕密》源於自己在 2023 年 3 月到 11 月在 X 平台上連載的「去島上」（島へ行く）故事，「這是小可愛們首次登上大銀幕的冒險。希望大家會期待並享受這趟旅程。」
消息曝光後立刻引發全球吉粉歡呼，「又可以看小可愛們進行冒險了」、「這部電影一定會很成功」、「光看宣傳圖就能想像水面下的東西」、「吉伊卡哇劇場版…終於來了嗎」。
資料來源：Chiikawa movie
