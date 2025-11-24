SUPER JUNIOR成員利特，近日由於姊姊朴仁英的慈善市集將台灣粉絲製作的應援物品、手作編織包賣出，還被中國粉絲購入，不少台粉心碎，引起一陣風波。不過利特仍有不少死忠粉絲繼續支持，他今（24）日晚間出席時尚頒獎晚會，人未到就有數百粉絲守在紅毯旁，還高聲尖叫迎接他出現，他也再三感謝粉絲的支持，甚至走到星光大道旁的粉絲面前幫他們簽名，現場氣氛相當熱烈。
利特獲選為年度風格人物 應援品被義賣風波未減人氣
利特今晚成為時尚頒獎晚會選出的年度風格人物，肯定他一連串跨界合作深化他與台灣的文化連結，包括
為創世者金門高粱代言，以及金鐘獲獎的《廚師的迫降：客家廚房》等， 他以明星影響力串連不同語言與產業，在2025年表現很突出。
在粉絲的尖叫聲中出場的利特，也表示能見到這麼多知名人士與厲害人物，心裡充滿感謝，非常謝謝現場粉絲們的熱情迎接，承諾會以更好的面貌報答給他們。他明（25）日將出席保養品代言活動，持續受到廠商青睞。
給利特的手作應援包被義賣 台粉傷心遭中國粉絲買走
SUPER JUNIOR本中旬在台北大巨蛋連唱3晚，引起追星熱潮，粉絲們興奮了一陣子，沒想到幾天後竟驚見，應援物之一的手作編織包，被在韓國求學的中國粉絲購得，管道是利特姊姊朴仁英的慈善市集。對此粉絲意見兩極，有的支持應援物不該被轉賣，但另一派則認為用作慈善也不是壞事，應尊重藝人及家人的決定，各方都好奇此事是否影響利特的在台人氣。
但從今晚的時尚晚會看來，利特依舊有不少死忠的台灣粉絲，看到他還是不吝發出尖叫，表達對他百分之百的支持，他也感動說道：「比起我給大家的愛，大家給了我更多更多的愛，未來也會以更好的利特、更好的SUPER JUNIOR面貌呈現給大家看。」
