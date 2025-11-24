我是廣告 請繼續往下閱讀

▲利特（中）與紅毯旁的粉絲擊掌，近距離互動。（圖／記者葉政勳攝）

SUPER JUNIOR成員利特，近日由於姊姊朴仁英的慈善市集將台灣粉絲製作的應援物品、手作編織包賣出，還被中國粉絲購入，不少台粉心碎，引起一陣風波。不過利特仍有不少死忠粉絲繼續支持，他今（24）日晚間出席時尚頒獎晚會，人未到就有數百粉絲守在紅毯旁，還高聲尖叫迎接他出現，他也再三感謝粉絲的支持，甚至走到星光大道旁的粉絲面前幫他們簽名，現場氣氛相當熱烈。利特今晚成為時尚頒獎晚會選出的年度風格人物，肯定他一連串跨界合作深化他與台灣的文化連結，包括