▲Lulu與陳漢典婚後還是一起工作，就連出席記者會也是媒體關注的焦點。（左起，風田、楊銘威、陳漢典、曾莞婷、Lulu、黃偉晉）（圖／記者吳翊緁攝影）

Lulu（黃路梓茵）才剛和陳漢典宣布閃婚並登記，今（24）日就與曾莞婷、楊銘威、黃偉晉、風田出席《明星製作公司》記者會，現場不只分享節目亮點，Lulu也分享婚禮籌備進度，表示一切都由自己主導，陳漢典則負責買單，而男方也開心認了：「我負責聽話、付錢跟出席。」記者會聯訪時，Lulu被問到婚禮進度，先是笑稱「沒什麼進度。」接著又語帶無奈補充：「終於有往前一點點了，最近要付飯店訂金。」她坦言目前連邀請賓客名單都還沒整理，「要先把東西弄好，我腦袋裡還卡著節目的事情。」直呼：「最近忙到沒有明天。」有趣的是，Lulu個性能者多勞，在節目中一肩扛下大量製作細節，甚至忍不住在記者會上抱怨「來這裡都變笨了。」笑翻全場。她也自招在團隊裡常不小心看不下去就直接跳下來做，「結果很多事情就變成我自己來。」陳漢典也無奈笑說：「她太常自告奮勇了。」這樣的分工方式完全複製到婚禮籌備，Lulu乾脆直接認了：「婚禮大部分都是我啦！都我在用。」並表示自己擅長花藝、視覺、細節規劃，自然主導許多部分。陳漢典則在一旁乖巧回應，自己負責「聽話」、「付錢」與「出席婚禮」，可愛反差笑翻媒體。被問是否會邀請前男友阿達到場喝喜酒，Lulu當場皺眉、立刻抗議：「你們有在尊重我老公嗎？」引來不少笑聲，兩人走入婚姻後仍密集一起工作，根本公費戀愛。對此曾莞婷也爆料，夫妻倆偶爾會突然「開小視窗」，在旁人面前低聲交換瑣碎日常，「我們沒有想看，是有完沒完？」讓全場大笑。