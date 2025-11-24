我是廣告 請繼續往下閱讀

一名68歲香港女遊客昨（23）日晚間前往高雄夢時代吃到飽餐廳用餐期間，疑似被異物噎到，當場倒地失去呼吸心跳；救護人員趕到時，緊急將人送往醫院搶救恢復生命跡象，目前仍在加護病房觀察。業者回應表示，正在了解相關狀況。這起意外發生在昨晚19時41時，女顧客用餐時不明原因噎到，當場失去生命跡象，在場民眾見狀立刻實施CPR搶救，並通119，救護到場立刻將人送往醫院搶救。初步了解，該名女顧客來自香港，與家人來高雄玩，事發當下家屬心急如焚。已知女顧客恢復生命跡象，但仍在加護病房觀察中。警方原以為這是起「異物梗塞」所導致的事件，但根據目擊的顧客表示，張婦當時是前往取餐並準備回到座位時，才突然倒地、昏迷不起，因此詳細案情仍待進一步檢驗、監測與司法或衛生單位調查，才能釐清張婦確切病因。針對這起意外，吃到飽業者表示，正全力了解相關狀況。現場同仁第一時間已依程序進行急救協助，並以顧客的安全與健康為最優先考量。待狀況釐清後，會再進一步向各界說明，謝謝大家的關心。