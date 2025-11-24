我是廣告 請繼續往下閱讀

美國媒體《Fansided》近日撰文指出，擁有大谷翔平的洛杉磯道奇隊，應重新評估今冬的補強目標。原先外界普遍預期，道奇有意追求芝加哥小熊外野手塔克（Kyle Tucker），但報導認為，道奇應將焦點從外野轉向內野，並點名紅襪隊自由球員布雷格曼（Alex Bregman）才是更值得投入資源的補強對象。《Fansided》指出，道奇具備充足預算追逐塔克，但若要強化外野就投入巨額資金，未必是最佳策略。相較之下，補進布雷格曼不僅能強化打線，也能提升球隊文化與領導層面。塔克合約總值極可能超過4億美元（約合新台幣122億元），《USA Today》資深記者Bob Nightengale此前曾透露，道奇確實會參與塔克的爭奪戰，但整體態度偏保守，意即道奇會出手，但不會在價格上無條件跟進。現年32歲的布雷格曼，本季出賽114場，繳出打擊率.273、18轟、62打點的成績。報導強調，他不僅在場上表現穩定，在更衣室具備的存在感與領導氣質，過去也曾在休士頓太空人拿過冠軍，也讓他成為紅襪隊內部高度評價的領袖級人物。道奇本季選擇執行蒙西（Max Muncy）的球團選擇權（1年1000萬美元），但曼西明年將滿36歲，狀態是否能維持仍有不確定性。美媒因此認為，在大谷翔平領軍的進攻陣容中加入布雷格曼，可望強化打線深度，提升整體競爭力。