台中大里區西柳橋今日清晨傳出雜草火警，消防隊撲滅火勢後，在火場內發現一名男子慘被大火燒成焦屍，已明顯死亡。警方深入追查身分發現男子55歲姓溫，時常居住於此，疑似菸蒂未熄滅，不慎將回收物、雜草點燃，導致溫男逃生不及，被大火活活燒成焦屍，另警方已經聯繫上家屬，對事發經過暫無意見。詳細事故發生原因仍有待火小組調查釐清。今日7點多，台中市消防局接獲報案，連接大里區與霧峰區的西柳橋旁發生火警，立即派遣第三大隊與多個分隊、20名消防員前往搶救，火勢於7時44分控制，7時50分撲滅，於橋下發現一名男性已明顯死亡，現場燃燒面積約5平方公尺。霧峰警分局清查，死者為戶籍在太平區的55歲溫姓男子，並非造冊列管街友，但疑似長期居住於此，現場擺放雜物、回收物，現場出現可疑菸蒂，初步推測可能是溫男未熄的菸蒂引發火警。經查，現場附近監視器，於火警發生期間未發現可疑人士出入，已經排除人為因素導致，溫男死因由檢方相驗後確認。