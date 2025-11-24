我是廣告 請繼續往下閱讀

▲農業部攜手商研究建置的永續企業專區平台今日啟動，首批有南投六個農村社區上線。（圖／記者金武鳳攝，2025.11.24)

▲加速農村邁向永續，農業部攜手商研院建置的企業專區平台今日啟動上線，打造地方ESG新示範。（圖／記者金武鳳攝，2025.11.24)

▲商研院處長鄭瑤琳表示，這個平台名稱為產業發展服務平台，主要功能在於協助產業發展，（圖／記者金武鳳攝，2025.11.24)

因應2050年淨零排放目標，加速農村邁向永續發展，農業部農村發展及水土保持署南投分署與商業發展研究院合作，建置永續與數位商務平台，今(24)日舉辦永續企業專區平台上架發佈會，首批有六個農村社區上架，內容包含具永續精神的特色農產、地方品牌與綠色體驗遊程，藉以擴展優質農產品及遊程能見度，讓農村 ESG 價值具體化，成為永續消費新選擇，帶動農村經濟發展效益。農村水保署南投分署陳存凱副分署長表示，今年以南投6 個社區作為推動農村 ESG 盤點與指認示範對象，透過系統化工具與專業輔導，協助農村社區從環境、社會與治理面向，檢視永續現況與潛能，建立農村推動 ESG 的行動藍圖，強化面對淨零轉型的能力與韌性，奠定長期永續競爭力。陳存凱說，農村推動永續不僅是響應全球減碳趨勢，更是提升農村發展競爭力的關鍵。當社區以永續產品與低碳遊程接軌市場，透過 ESG行動將能吸引更多企業採購，創造新的綠色產業鏈。為加深農村淨零推動力度，農村水保署南投分署此次成功媒合禾康消防有限公司加入農村 ESG 行動，展現企業投入地方永續的能量。禾康消防多年來深耕企業社會責任與永續實踐，今日也與農村水保署南投分署簽署合作意向書，以持續採購農村產品、支持綠色旅遊等行動，協助農村深化永續發展。出席發佈會的商研院營運協協作策略處長鄭瑤琳表示，這個平台名稱為產業發展服務平台，主要功能在於協助產業發展，所以這次與農村水保署南投分署合作，非常很有意義，農村永續的企業專區已經建置好了，只要是來到這個服務平台的企業，都可以看到大家的產品。鄭瑤琳指出，平台今年做了碳健檢計畫，大家賣的商品都要朝向永續方向，一定要做到碳盤查，這個盤查報告要做，商研院可以免費服務，企業主不用出錢不用出力，商研院願意提供政府免費資源為大家服務，因為商研院本身就是在執行政府的政策推動，鄭瑤琳說，針對企業碳健檢部分，商研院今年的kpi目標是要做25000家，幫助企業產出碳報告。農村水保署南投分署表示，今年以南投地區的農村社區作為首批上架單位，包括南投小半天、桃米、集元果觀光工廠、夏安居森林有機農場等，未來將擴大輔導範圍至彰化、雲林、嘉義等地優秀農村社區 ，持續推動永續盤點、農村產品平台化及企業ESG行動常態化，期望吸引更多企業以行動支持農村產業升級，強化農村競爭力，共同打造企業與農村共好的永續新未來。