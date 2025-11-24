我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人本季戰績亮眼，在詹姆斯（LeBron James）與唐西奇（Luka Doncic）皆曾因傷缺陣的情況下仍取得11勝4敗、暫居西區第三。隨著奪冠視野明確，湖人仍積極評估補強，最新傳聞直指他們再次鎖定前金州勇士冠軍功臣、現效力於邁阿密熱火的前鋒威金斯（Andrew Wiggins），他本季場均16.7分，三分球命中率36.5%，年薪為2820萬美元（約合新台幣8.8億元）。根據NBA記者Jake Fischer報導，湖人持續「密切關注」威金斯在邁阿密熱火的情況，一旦熱火有意將其釋出，湖人勢必第一時間介入競爭。這已不是首次將威金斯與湖人連結，早在九月時Marc Stein就指出湖人對他有興趣。威金斯現年30歲，本季在熱火繳出平均16.7分、4.9籃板、2.8助攻表現。他在2022年協助金州勇士奪冠，被認為是柯瑞（Stephen Curry）身邊最關鍵的二當家，更以頂級3D與單打能力著稱。對目前側翼深度有限的湖人來說，他的類型正是急需補足的戰力。威金斯本季薪資為2820萬美元，並擁有2026-27賽季3020萬美元的球員選項。湖人雖希望保留手上唯一可交易的首輪籤（2031或2032），以備未來更大交易之用，但仍有內希特（Dalton Knecht）與多份到期合約可供組合，若熱火有意清理薪資，雙方具有交易匹配的基礎。目前湖人已展現具奪冠競爭力的架構，搭配唐西奇、詹姆斯與里夫斯（Austin Reaves），若再補進像威金斯這種攻守俱佳的冠軍側翼，將讓湖人本季衝冠的實力更上層樓。威金斯在明尼蘇達灰狼隊時期就以超強運動能力著稱，雖然他的進攻技巧相對粗糙，導致他無法成為穩定創造進攻機會的核心，但在勇士時期已經證明自己可以作為頂級配角幫助球隊爭冠，他也一直被認為爭冠球隊的重要拼圖。