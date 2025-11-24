我是廣告 請繼續往下閱讀

▲酷表示目前在休息，承認因為《中文怪物》爆紅，對於下一個大計劃的發想，承受很大的壓力。（圖／記者葉政勳攝）

▲李竺芯（左）與呂士軒（右）雙雙獲選為年度風格人物，拍照時仍不改搞怪的性格，做出逗趣表情。（圖／記者葉政勳攝）

▲林書豪是今年度的體育界風格人物之一，坦言要先陪陪家人，休息一下。（圖／記者葉政勳攝）

▲林智勝是今年度的體育界另一位風格人物，帥氣出席頒獎晚會。（圖／記者葉政勳攝）

▲曹佑寧的深V服裝很吸睛，強調裡面還是有穿。（圖／記者葉政勳攝）

▲鍾瑶的造型帥氣又不失性感。（圖／記者葉政勳攝）

▲方郁婷一改電影裡的土氣、陳舊，以時尚亮麗的面貌出席晚會。（圖／記者葉政勳攝）

今年轟動全台的YouTube節目《中文怪物》，讓曾是《WTO姐妹會》外籍固定來賓的法國網紅「酷」人氣暴漲，他今（24）日晚間出席時尚頒獎晚會，受到的歡呼與尖叫完全不輸給在場藝人，他在晚會過程中幾度走出會場，都有粉絲尖叫、直呼他的名字，大家也敲碗該節目趕快推出下一季，他的答案有點無厘頭：「如果真的有，大家差不多快忘記的時候我們才會上的啦。」《中文怪物》締造超越電視台綜藝節目的話題討論熱潮，也讓酷大出風頭。不過他在時尚頒獎晚會接受紅毯主持人訪問時，卻坦言：「我們現在休息中，大家不要期待。大計劃應該在後年，如果有第2季的話，大家差不多忘記的時候我們才會上的啦。2、3年後啦，我們壓力很大。」隨著《中文怪物》造成「現象級」的話題，各方敲碗酷趕快坐第2季，或是早點進行下一個大計劃，讓他也嘗到爆紅後、壓力劇增的滋味。他雖然因為《中文怪物》贏得的矚目，首度獲邀成為時尚頒獎晚會的嘉賓，卻對著紅毯兩旁的粉絲說道：「平常我是很宅的一個男生，看到這麼多攝影機會很緊張，我是蠻尷尬的一個人，現在在裝的狀態。」過去酷經營自己的YouTube頻道《酷的夢》，也算是台灣相當夯的YouTuber，加上有過去參加《WTO姐妹會》錄影時吸引的粉絲，算是小有知名度，可是在《中文怪物》爆紅後，更多人認識他，每當他在晚會過程中走到戶外和其他來賓聊天，都會有粉絲喊他的名字、想和他合照，他能否再推出可以延續《中文怪物》熱潮、讓觀眾投入的新節目？各方都在拭目以待。而在獲選成為年度風格人物的得獎者中，金曲歌王呂士軒、歌后李竺芯在音樂創作的表現有目共睹，後者更是今年最有話題的新崛起音樂人之一。林書豪與林智勝分別成為體育界的代表，前者笑言過去努力15年，要先休息一下、陪陪家人，後者則對於在棒球職棒球員生涯能完美落幕相當滿意。此外張榕容、曹佑寧、禾浩辰、楊一展、派翠克、方郁婷、鍾瑶等也都盛裝出席了這場時尚晚會。