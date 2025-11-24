我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市三民區今（24）日下午發生一起因情感糾紛引發的事件！高雄市三民區覺民路一處公寓住宅傳出女子的爭吵聲，突然從樓上掉落衣物、雜物等大量物品，還波及路旁停放的車輛，所幸無人受傷。警方獲報出動雲梯車查看狀況，原來是2名同居女子吵架，1人將對方的物品從5樓窗戶丟出，見民眾報案2女還一同徒步離家，警方將依公共危險罪送辦。三民第二分局覺民派出所在14時25分接獲報案後，立即趕抵現場處理，29歲曾姓女子與30歲高姓女子因感情問題在租屋處爆發口角衝突，情緒失控的曾女竟將高女的個人物品從窗戶拋下，物品散落一地並砸到施姓男子的車輛，引起民眾注意。兩名女子見狀後則徒步離開現場。據了解，除了街道上散落衣物、箱子等大量物品，其中還有一輛轎車被物品砸中，幸無人受傷，鄰居報警後，2女疑似擔心警察到訪，竟連物品都不撿，一同步行離開住處。雖然受損車輛的施姓車主並未提出毀損告訴，但警方仍依《刑法》公共危險罪通知曾女、高女到案說明，同時依職權通報家庭暴力案件；若車主後續提告，警方也將依法受理偵辦。三民第二分局呼籲，民眾遇到情感或生活糾紛時應保持冷靜，以理性方式處理，避免因一時衝動觸法受罰。警方將持續強化治安維護，保障市民安全。