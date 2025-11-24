我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市三民區23日下午在發生一起孤獨死悲劇！一名77歲劉姓老翁陳屍在一棟透天厝裡，身體浮腫難以辨認並流出屍水，身邊還有他養的14隻狗圍繞，不排除有遭啃咬，後續已經報請檢方進行相驗，並請動保處介入安置犬隻。據了解，劉男平獨居在透天厝，家屬23日前往查看後，發現人倒臥家中，明顯死亡；由於劉男生前養了14隻狗狗，因此現場相當髒亂，再加上劉男陳屍位置有積水，遺體出現腐爛跡象，不排除遭到啃咬，詳細狀況仍有待檢警釐清，犬隻則由動保處接手處理安置。根據調查，劉姓老翁為台鐵退休員工，家中排行老三，未婚且與親友聯繫不多，獨居於老舊透天厝內；平日喜愛養狗排解孤獨，犬隻數量多達10餘隻；鄰居表示，老翁性格和善，常幫忙倒垃圾，近日卻多日未見其外出，屋內又散發異味，因此通知家屬查看。警方接獲通報後，與消防人員破門進入民宅，發現老翁已明顯死亡多日，現場門窗完好，無打鬥或外力痕跡，初步排除他殺。市立殯葬處已介入處理遺體，動保處則協助安置犬隻，以免造成公共安全與衛生問題。