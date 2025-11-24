我是廣告 請繼續往下閱讀

影帝吳慷仁於今（24）日迎來43歲生日，目前人正在台灣的他，晚間在臉書曬出女友視角慶生照，感性分享自己的唯一願望，就是家人與朋友都能健康，透露步入40歲後對人生有全新體悟。不過就有網友發現，女友邵雨薇社群並未出現任何慶生內容，讓外界好奇兩人近況。吳慷仁今日在臉書發出女友視角慶生照，只見他雙眼緊閉燦笑許願，他坦言沒有許特別的願望，只希望家人朋友身體都健康，多次強調過了40歲後有全新體悟，表示身體健康真的很重要，粉絲也湧入留言區紛紛獻上祝福。吳慷仁同時也在微博發出生日文，且可以從他的微博IP位置發現，人已悄悄回到台灣慶生，但翻看女友邵雨薇的社群，並未發現任何相關的慶生內容，自從吳慷仁到中國發展後，似乎是擔心影響到邵雨薇在台灣的事業，兩人放閃次數大幅減少，引發網友好奇兩人近況。吳慷仁以《沿海岸線徵友》踏入演藝圈，不料有人曾告訴他：「無論再怎麼認真演戲，這輩子也難坐男主角位置」，但他並沒有因此停下腳步，2016年以《一把青》奪下金鐘視帝，上台含淚承諾：「不會讓大家失望」，隨後陸續以《白蟻：慾望謎網》、《富都青年》、《有生之年》奪下無數獎項，用作品擊碎外界質疑的聲音。吳慷仁去年簽約中國經紀公司後，工作重心轉往大陸，他也因此身陷「舔共」爭議，多次遭台灣網友炎上，包括在中國平台開設工作室帳號、模仿北京腔喝豆汁兒的影片，以及國慶日轉貼與沉默的反差行為，都引起熱議，不過仍有鐵粉在他生日貼文下力挺，肯定他投入在作品的努力。