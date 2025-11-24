我是廣告 請繼續往下閱讀

國防部日前宣布要推出新版「台灣全民安全指引」小冊子，在綠營支持者間獲得不少好評，但資深媒體人周玉蔻卻逆風提出批評，直言這本指引恐怕最後只會變成「橘色大垃圾山」，痛批執行面不足，質問民進黨副秘書長林飛帆與相關團隊：「你們要怎麼讓每一個台灣人看得完、看得懂、真的願意做？」周玉蔻在臉書發文痛批，小橘書雖然在同溫層激起熱烈討論，但一般民眾是否會耐心讀完，甚至依照指引實際準備？她直言，「拜託！發指引容易，但全台老少婦孺的識讀、溝通、演練、年年準備，誰要負責？」更點名地方首長、里鄰長、學校及社團，「這些單位要如何被動員起來？講師、課程、場地安排呢？有計畫嗎？」她強調，安全指引不是文青流行，也不是幾個外館響應就能解決的事，更不是像 AI 影片一夜之間就能讓全民吸收、實行的內容。「你以為全台灣人都台大畢業、都留學英國嗎？」周玉蔻大酸，若沒有完整推動計畫，「到最後小橘書恐怕只會變成橘色大垃圾山。」周玉蔻更點名民進黨公職，「現在立刻來上一堂『台灣全民安全指引』白話文解說課，有幾個人講得清楚？」坦言自己看電子版看到一半就覺得煩躁，「買這些東西？錢呢？我不是說我自己啦，但這是一般人民會遇到的問題。」她直言，希望政院與民進黨高層不要把小橘書當作文宣或時尚配件，而應該面對民眾實際生活的難題，「這不是論文，關係的是每一個人民的日常。人間煙火一下總可以吧？」