讓賈吉簽回洋基的人，其實是老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner），而不是凱許曼

洋基看板球星「法官」賈吉（Aaron Judge）拿下生涯第3座美聯MVP，照理說這對球團是值得慶祝的大事。然而，總管凱許曼（Brian Cashman）的祝賀聲明卻讓紐約媒體與球迷不禁「翻白眼」。紐約隊媒《Yanks Go Yard》就點出凱許曼罪狀，直言這位洋基總管，口口聲聲稱賈吉「已綻放為運動界最偉大的超級巨星之一」，但洋基在11月14日於官方社群釋出凱許曼與總教練布恩（Aaron Boone）的賀詞，其中凱許曼的九行聲明充滿「世代難尋ㄉ（once-in-a-generation）」、「頂尖中的頂尖球員（rarefied air）」等陳腔濫調，使紐約媒體直言：「像AI寫的、完全沒有靈魂。」《Yanks Go Yard》專欄作家Colin Keane，還點名凱許曼最大的黑歷史，2022年開季前，賈吉原本希望與洋基提前續約，但，直接把壓價這位MVP等級球星。更糟糕的是，，讓Keane痛批：「這叫尊重？」、「你現在是忘記你做了什麼？」。也因此，如今 凱許曼盛讚賈吉的聲明，引來許多洋基迷的聲討，直呼「虛偽」。紐約媒體更點出一個關鍵：。2022年冬天，形勢非常危急。就在此時，史坦布瑞納親自打給讓賈吉，直接把報價提升至 9 年 3.6 億美元，當場逆轉局勢，成功把球隊招牌巨星留住。報導酸道：「這時的凱許曼完全派不上用場。」Keane毫不客氣指出「整個大聯盟都知道賈吉的價值，除了凱許曼。」甚至挖苦地補上一句：「如果2022年大谷翔平在洋基，凱許曼可能也會給他一份低到侮辱人的合約。」報導最後狠批凱許曼自接任總管以來，無法複製90年代洋基王朝的成功，因為他從根本忘記一件最重要的事：「。」