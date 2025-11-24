我是廣告 請繼續往下閱讀

▲子瑜媽媽今天在IG發文，表示看著子瑜全力以赴，讓她感動又驕傲。（圖／翻攝自IG topbeauty_lydia）

▲高雄因應 TWICE 來台開唱，7大地標全點亮子瑜的代表色藍色。（圖／翻攝自IG topbeauty_lydia）

韓國女團TWICE出道10年首度來台開唱，22、23日在高雄世運連唱兩晚，吸引超過5萬名粉絲到場，其中台灣成員周子瑜的媽媽，也於今（24）日晚間在IG發長文，分享坐在台下看女兒發光的激動心情，表示整個城市的氛圍「就像在嫁女兒」，讓粉絲看了也深受感動。子瑜媽媽今日晚間在IG發長文，表示兩場演唱會讓她相當感動又驕傲，看著子瑜和 TWICE 成員全力以赴，把能量傳給每位觀眾，她在台下感到踏實又欣慰，表示：「看到子瑜那麼穩定、自信、享受舞台，心裡很踏實」，表示餘韻到今天都還沒消散。她也分享在演唱會上，家長意外被大螢幕捕捉，讓她能和上萬粉絲一起揮應援棒、一起尖叫笑成一片，表示是非常特別的體驗，也感謝現場粉絲給予滿滿的掌聲與歡呼，直呼：「真的很溫暖」。因應 TWICE 睽違10年終於來台開唱，高雄整合7大地標，全點亮子瑜的代表色藍色，全城亮起一片藍海，店家還推出各式伴手禮迎接粉絲，對此子瑜媽媽坦言，這份熱情讓她有種「嫁女兒」的緊張與激動，感謝高雄市政府、捷運系統與提供美食的店家們的用心。不少粉絲看完媽媽的真情告白後，紛紛湧入留言表示：「媽媽太可愛了」、「難怪子瑜那麼暖」、「看到家長上螢幕那幕我也哭了」。媽媽也不向全球粉絲致謝，表示：「是你們的喜愛讓 TWICE 能站在更大的舞台」，粉絲也溫暖回應：「明年一起大巨蛋見」。